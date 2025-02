Kapo dol! Veliki Pogačar na najboljši možni način začel sezono (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je na najboljši možni način začel sezono 2025. Na dirki po Združenih arabskih emiratih je po samostojni vožnji v zadnjih osmih kilometrih ciljnega vzpona na Džebel Hafit dobil zadnjo etapo in s tem potrdil skupno slavje, tretje po ZAE po letih 2021 in 2022.

Pogačar je na domači dirki svoje ekipe slavil že v tretji etapi s ciljnim vzponom na Džebel Džais, v vožnji na čas pa je bil drugi dan tretji. S tem je tlakoval pot do skupne zmage že pred zadnjo etapo in jo začel kot vodilni v razvrstitvi.

Dobro se je znašel tudi v močnem bočnem vetru v prvi polovici današnje trase, se pridružil vodilni skupini 30 kolesarjev, iz nje pa nato na zadnjem vzponu na Džebel Hafit (10,8 km/6,7 %) zanesljivo dokončal delo in vpisal 90. ter 91. zmago v karieri.

Drugo mesto v današnji etapi od Al Aina do vrha zadnjega vzpona (176 km) je zasedel Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek) z zaostankom 33 sekund, tretje pa Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) s 35 sekundami zaostanka.

Pogačar je imel v skupnem seštevku na koncu 1:14 minute naskoka pred Cicconejem in 1:19 pred Bilbaom.