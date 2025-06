Zadnjega evropskega prvaka med kolektivnimi panogami bomo dobili pri rokometaših. Na sklepnem turnirju lige prvakov v Kölnu bosta današnja polfinalna para Füchse Berlin – Nantes (15) in Barcelona – Magdeburg (18). Za finale, ki bo v nedeljo ob 18. uri in na katerem bosta sodila Bojan Lah in David Sok, se bodo potegovali štirje slovenski legionarji: Rok Ovniček in Matej Gaber sta člana Nantesa, naslov bosta branila Barcelonina asa Blaž Janc in Domen Makuc. 12 naslovov prvaka ima Barcelona, 4 Magdeburg, Nantes in Berlin nobenega. Že zdavnaj razprodana Lanxess Arena, hram evropskega rokometa, b...