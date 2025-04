Veliki dvoboj v Londonu: bo Arteta znova premagal svojega mentorja Enriqueja?

Je Arsenal tako dober, kot je bil proti Real Madridu, ali je španske prvake zgolj ujel na napačni nogi? Je bil PSG tako dober, kot je bil, ko je v osmini finala izločil najboljše moštvo prvega dela Liverpool, ali so bili rdeči z mislimi že bolj pri osvojitvi 20. naslova angleških prvakov? Namig nam bo dala današnja (21.00) prva polfinalna tekma lige prvakov v Londonu, dokončni odgovor bomo dobili šele 7. maja v Parizu. Jutrišnji drugi polfinalni par je Barcelona – Inter. Arsenal in PSG še nista okusila največje evropske slave. Angleži so bili finalisti leta 2006, ko so morali priznati premoč ...