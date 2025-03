Zdaj gre zares, Olimpija v 23. krogu 1. SNL lahko stori prvi velik korak proti šampionski zvezdici, a tudi ponudi nekaj upanja tekmecem. V nedeljskem derbiju v Stožicah gostuje Celje, še vedno prvak, ta trenutek najbolj vroče moštvo. Najbrž tudi najboljše. Zeleno-belega spodrsljaja se nadejajo pri Mariboru, ki bo že danes gostoval pri Radomljanih. Ajdovščina: Primorje – Domžale (sodnik Aleksandar Matković): Ajdovci so ostali brez bojevitega Brazilca Eliasa Tellesa, a v prazno blagajno dali nekaj evrov več. Bistveno oslabljeni ne bodo, dovolj so uigrani in dobro vodeni, da že lahko razblinijo ...