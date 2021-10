Veliki derbi, nato kadrovski cunami

Olimpijini prevzemni premiki tik pred današnjim velikim derbijem 12. kroga 1. SNL v Ljudskem vrtu so celo zasenčili mariborske kadrovske peripetije. Toda derbi je pomemben: Maribor zaostaja in potrebuje nekaj miru v hiši, pri Olimpiji pa se ta trenutek ne ve, kdo pije in kdo plača. Včeraj sta o tem, kdo bo zadnji, odločala Radomlje in Aluminij, danes bo še tekma v Sežani, jutri pa v Spodnji Šiški in na Bonifiki.



Sežana: CB24 Tabor – Domžale (sobota, sodnik Aleksandar Matković, 15.00): Sežanci so bili solidni, pod taktirko Dušana Kosića letijo. Presenetljivo, Kosić ni veljal za trenerja z ekspresnim pozitivnim učinkom. Tudi prvi strelec Dino Stančič ni bil nikoli golgeter, zdaj pa zabija kot rojeni strelec. A domžalsko poglavje je zgodba zase. Kdo je trener, Dejan Đuranović ali Senijad Ibričić. Slačilnica pravi Senijad! Zato pa so tam, kjer so. Pa še nižje bodo, če ne bo vzpostavljena hierarhija, kot je nekoč že bila.



Maribor: Maribor – Olimpija (David Šmajc, 20.15): Kadrovske težave zaznamujejo oboje. Najbolj nogometno mesto v Sloveniji, kot mislijo v Mariboru, ne premore niti verodostojnega začasnega trenerja, kaj šele glavnega. To je ta velika zapuščina najuspešnejšega športnega direktorja, zaradi katerega pod Pohorjem ni ustreznega strokovnjaka. Morda je, a se ne upa javiti. Zdajšnji športni direktor Marko Šuler celo omenja, da bi lahko Radovan Karanović izpustil dodatek v. d. trenerja. Če bo zmagal, kar sicer mora, bo morda še res. Olimpija gostuje brez strelcev enajstih golov, Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića. Trener Savo Milošević si želi, da bi z igrišča poslal sporočilo najbrž novemu športnemu direktorju Mladenu Rudonji, ki mu je že dal vedeti, da ga ne vidi v njegovem projektu. Težko si je zamisliti, da bi zeleno-beli lahko dali še eno lekcijo, kot so jo v prvem derbiju v Stožicah, ampak jo lahko. Ne bi bilo presenečenje, navkljub manjkajočima zvezdnikoma. Razen če prevzemne zdrahe niso preusmerile misli v nepravilno smer. In še, dve leti je preteklo od zadnje Mariborove zmage in skoraj štiri leta (17. 11. 2017) od zadnje v Ljudskem vrtu.



Ljubljana: Bravo – Mura (nedelja, Mihael Antić, 15.00): Zanimiv igralni izziv je pred prvaki. V Londonu so morali paziti, da ne bi bilo preveč žog v njihovi mreži, zdaj morajo kakšno poslati v tekmečevo. V Šiški jim že itak ne gre najbolje od nog, v štirih poskusih so bili uspešni le enkrat, letos pozimi (1:0). Bravo je v zaletu, ker ima širok igralski kader in je (še) brez pritiska.

Koper: Koper – Celje (Rade Obrenović, 17.00): Koper se je izvlekel iz mini krize proti razglašenim Domžalčanom. Razglašeni so tudi Celjani. Simon Sešlar ni bil najbolj zadovoljen z debijem na trenerskem stolčku, a lahko bi bilo še slabše. Lahko mu ni, Celjani so sestavljeni za dirkanje in atraktiven nogomet, ta trenutek pa bi morali biti obrambni in neprebojni kot armirani beton, da bi se lahko stabilizirali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: