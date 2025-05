Slab dan za Rogliča na Giru: najprej padel, potem še ena težava (VIDEO)

Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Italiji. Belgijec je bil najhitrejši v finišu etape v Sieni. Za etapno zmago je ugnal Mehičana Isaaca del Tora, ki je prevzel rožnato majico vodilnega. Slovenec Primož Roglič je po novem deseti v skupnem seštevku z več kot dvema minutama zaostanka (+2,25).

Na Giru v ponedeljek sledi drugi dan predaha, v torek pa druga vožnja na čas, ki bo postavila razmerja moči pred potjo proti severovzhodu in etapi, ki bo zapeljala tudi v Slovenijo in Novo Gorico.

Roglič (Red Bull - Bora hansgrohe) je v cilju devete etape, ki se je začela v Gubbiu, na 19. mestu zaostal 2:22 minute. Proti drugemu velikemu favoritu Špancu Juanu Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) 35-letni slovenski kolesar zaostaja že več kot minuto.

»Bilo je težko. Nismo se počutili ravno najbolje, a smo vztrajali vse do konca. Bomo videli, kaj še lahko naredimo. En dan izgubiš, drug dan pridobiš. Bomo videli na koncu, kaj pomeni ta izguba časa. Še dolgo je do konca. Treba bo okrevati in se pripraviti za naslednje etape,« je v prvi izjavi za prireditelje dejal vidno izmučeni Roglič.

Roglič je bil na etapi vpleten v padec, nato pa ga je doletela še okvara zadnjega kolesa, zaradi česar je izgubil stik z vodilnimi.