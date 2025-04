Velika zmaga Lakersov na derbiju Zahoda, poglejte si to potezo Dončića (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference na domačem parketu ugnali drugouvrščene Houston Rockets s 104:98 in na zahodu zasedajo četrto mesto. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je tokrat dosegel 20 točk, devet podaj in šest skokov.

Po 20 točk sta k zmagi ekipe iz Kalifornije dodala Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent, ki sta tekmo začela na klopi, nato pa zadela vsak po šest metov za tri točke. V izenačenem dvoboju sta bili ekipi ob polčasu enakovredni, Dončić pa je dosegel že 15 točk. Ko ga je ekipa iz Teksasa v drugem delu uspela ustaviti, sta se razigrala Finney-Smith in Vincent ter skrbela za tesno vodstvo Lakersov.

Še dobro minuto pred koncem so gostitelji vodili le s 100:97, 20 sekund pred koncem je Dillan Brooks zadel prosti met za 100:98. Tekmo je s prostima metoma nato devet sekund kasneje odločil LeBron James, ki je skupaj dosegel 16 točk, končni izid pa je tri sekunde pred koncem postavil Finney-Smith. Za Houston, kjer je peterica igralcev dosegla dvomestno število točk, je 20 košev dosegel Amen Thompson.