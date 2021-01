Velika napaka Laniška, ostal je brez zadnje tekme novoletne turneje

Razočarani Hrgota

»Danes se že s prvim skokom fantje nekako niso ujeli s to skakalnico. Edina svetla točka kvalifikacij je Jelar, ki je znal narediti preskok in je v kvalifikacijah nastopil boljše. Preostali fantje pa so skakali, kot da bi se vrteli v krogu. Res je, da je Bischofshofen malo specifična skakalnica, a še poleti so fantje na pripravah tu dobro skakali,« je po kvalifikacijah za TV Slovenija dejal slovenski selektor Robert Hrgota in dodal: »Sem zelo razočaran, ampak za jutri si želim, da bi vsi štirje fantje vsaj malo bolj drago prodali svojo kožo.«

Poljski smučarski skakalec(142,9 točke) je dobil kvalifikacije za zadnjo postojanko novoletne turneje v Bischofshofnu. Najboljši Slovenec(83,6), ki je v Innsbrucku stal na zmagovalnem odru, je tokrat naredil veliko napako in z 52. mestom ostal brez zadnje tekme. S tem je po vodi splavala tudi dobra skupna uvrstitev. Vodilni na turneji in dosedanji dvakratni dobitnik zlatega orla Stoch je odločno napovedal lov še na tretjo prestižno lovoriko, v žep pa je za kvalifikacijsko zmago pospravil tudi ček za 5000 evrov.»Danes sem bil v obeh prejšnjih skokih za trening tu prezgoden, tako da sem v kvalifikacijah res želel počakati na mizo, pa se je vse skupaj zalomilo. Za nazaj zdaj ne morem ničesar spremeniti, lahko pa se popravim v bodoče. Gremo naprej,« je v izjavi za nacionalno televizijo po ponesrečenem nastopu dejal Lanišek.V kvalifikacijah je bilo z izjemo njega uspešnih preostalih pet Slovencev, a je tekmovalna žirija zaradi neustreznega dresa naknadno diskvalificirala Ceneta Prevca. Na sredini zadnji tekmi nemško-avstrijskega tekmovanja bodo tako nastopili štirje slovenski skakalci, a nihče med njimi kvalifikacij ni končal med najboljšo dvajseterico.Sredina zadnja tekma turneje, po kateri bo znan že 69. dobitnik zlatega orla in naslednik Poljaka, se bo s prvo serijo začela ob 16.45.