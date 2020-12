Velik uspeh skakalk: Nika Križnar druga, Bogatajeva četrta

Nika Križnar je na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala za smučarke skakalke v avstrijskem Ramsauu zasedla drugo mesto (91,5 in 94 m, 245,1 točke). Prehitela jo je le domačinka Marita Kramer in Avstrije (94 in 96 m, 253,6), tretja je bila Japonka Sara Takanashi (88 in 89,5 m, 240,1), četrta pa Urša Bogataj (89,5 in 90 m, 233,8).



Špela Rogelj je bila 22. (82 in 83 m, 210,5), Katra Komar pa 27. (78 in 83 m, 202,4).



V finale se izmed Slovenk, ki so nastopile na tekmi, ni uvrstila Jerneja Brecl (79 m, 94,6), ki je trideseterico na 31. mestu zgrešila za pet desetink točke.