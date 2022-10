Večni nogometni derbi Olimpije in Maribora dobila prva z golom Kvesića

Nogometaši Olimpije so v 13. krogu premagali Maribor z 1 : 0. Edino zadetek je dosegel Mario Kvesić, ki je v 92. minuti realiziral 11-metrovko.

Drugi večni derbi v sezoni, prvega je v Ljudskem vrtu dobila Olimpija, se je končal z novo zmago Ljubljančanov. V za skupaj več kot 20 minut podaljšanem dvoboju, ki je bil trikrat prekinjen zaradi pirotehnike na igrišču, je domača zasedba cel drugi polčas igrala z igralcem več, med drugim zadela prečko, Mario Kvesić pa je bil junak domače zmage, ko je ob koncu unovčil enajstmetrovko. Vodilna Olimpija ima zdaj že 16 točk prednosti pred štajerskim tekmecem.

Uvod v sam obračun ni bil posebej razburljiv, ekipi sta v tem obdobju s prekrški prekinjali zamisli enih in drugih. V enajsti minuti so domači neuspešno zahtevali najstrožjo kazen po padcu Ruija Pedra v kazenskem prostoru gostov, ki sta jih ob odsotnosti kaznovanega trenerja Damirja Krznarja vodila Mihael Mikić in Aleš Mertelj.

V obeh ekipah sta bila v vratih povratnika po poškodbah, prva vratarja Matevž Vidovšek pri domačih in Ažbe Jug pri gostih, ne eden ne drugi pa v prvih 20 minutah praktično nista imela dela. V 25. minuti je sicer Mustafa Nukić zadel za domače, a je bil v prepovedanem položaju.

Tekma za nekaj trenutkov prekinjena

Malce zatem je bila tekma za nekaj trenutkov prekinjena, saj je domača navijaška skupina Green Dragons na igrišče zmetala nekaj pirotehnike in zadimila dobršen del igrišča. Po nadaljevanju je v 38. minuti od daleč poskusil Timi Max Elšnik, vendar je bil nenatančen.

V sodniškem dodatku je imela Olimpija dotlej najlepšo priložnost, a je Jug obranil poskus Ruija Pedra z leve strani. Tik pred koncem precej podaljšanega polčasa je po lepi akciji na koncu zgrešil Nukić.

Pred tem je prekršek na Ruijem Pedrom storil Sven Šoštarič Karič in po posredovanju VAR je mariborski branilec dobil rdeči karton. Takoj zatem pa je Jug obranil nov poskus Ruija Pedra, takrat malce z desne strani.

V drugem polčasu je v 56. minuti prvi strel sprožil Marko Tolić, vendar ni bil nevaren za Vidovška. V 59. minuti pa je sledila nova prekinitev, spet so Green Dragons na igrišče metali pirotehniko.

Olimpija je sicer imela terensko pobudo, vendar dotlej jalovo, tudi Elšnikov strel v 69. minuti je bil preslab za Juga. Ta je brez posebnih težav posredoval tudi po poskusu Maria Kvesića v 72. minuti.

Še v isti minuti pa je vodstvo gostiteljev na golovi črti preprečil Gregor Sikošek, medtem ko je Svit Sešlar zatem s strelom z glavo zadel prečko. Tudi v 84. minuti je bila domača ekipa blizu vodstvu, vendar je Jug obranil tudi strel neoviranega Samuela Pedra.

Pirotehnika na zelenici

Potem pa je sledila nova krajša prekinitev, vzrok je bila spet pirotehnika na zelenici, takrat so jo zmetale gostujoče Viole. Sledila je nova zahteva domačih po enajstmetrovki zaradi igranja z roko Nemanje Mitrovića, VAR pa jim jo je potrdil. Z bele pike je v 92. minuti streljal Kvesić in zadel za 1:0.

Olimpija bo v 14. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Novi Gorici, Maribor pa bo dan prej gostil Domžale.