Večni nogometni derbi Maribora in Olimpije so dobili Štajerci (FOTO)

Mariborčani so po tem, ko so izgubili prva dva večna derbija sezone, tokrat prišli do 21. zmage na 55. medsebojnem obračunu od vrnitve Olimpije (ta jih ima 12) v prvo ligo. Štajerci so prvi polčas odigrali odlično in prišli do zanesljive prednosti tudi po zaslugi prvega strelca lige Žana Vipotnika. To so v drugem znali zadržati.

Za Maribor je to sedma zaporedna zmaga v ligi in je zdaj drugi z 12 točkami za Olimpijo. Ljubljančani, ki so tako kot Štajerci tekmo končali z igralcem manj, so sicer prevladovali v posesti žoge, a pokazali premalo konkretnosti, zapravili so tudi enajstmetrovko.

FOTO: Marko Pigac/pigac.si

Prvi strel v okvir vrat na tekmi, ki jo je pospremilo pravo »derbijsko« vzdušje v sončnem Mariboru, je sprožil novi vijolični bojevnik Martin Milec, Matevž Vidovšek pa je bil na mestu.

Je pa ljubljanski vratar šele tretji gol v sezoni prejel v 22. minuti. Najprej je Vidovšek obranil strel Žana Vipotnika po lepi podaji v globino Ivana Brnića, toda izjemno razpoloženi napadalec Štajercev je v drugo žogo poslal v ljubljansko mrežo za zgodnje vodstvo. Vipotnik se je z 12. golom prebil na vrh lestvice strelcev, enajst jih je dosegel na zadnjih osmih tekmah.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.si

Aljaž Krefl pa je bil prvi z resnejšim poskusom pri Olimpiji, od daleč je malo zgrešil v 28. minuti. Za malo je cilj zgrešil tudi Marko Božić na drugi strani v 32. minuti, še v isti minuti pa je znova poskusil Božić v kazenskem prostoru, izkazal pa se je Vidovšek. Ta je ustavil tudi sicer šibak poskus v teh trenutkih razpoloženega Brnića v 34. minuti.

V 40. minuti je Ažbe Jug ustavil dokaj nenevaren poskus Davida Sualeheja, so pa izbranci Damirja Krznarja zasluženo podvojili prednost v 42. minuti, ko je po podaji Gregorja Sikoška iz osrčja kazenskega prostora zadel Božić.

* Stadion Ljudski vrt, gledalcev 9611, sodniki: Šmajc, Žunič, Klančnik. * Strelca: 1:0 Vipotnik (22.), 2:0 Božić (42.). * Maribor: Jug, Sikošek, Šoštarič Karič, Watson, Milec, Antolin (od 83. Guerrico), Repas, Brnić (od 90. Uskoković), Božić (od 65. Tolić), Iličić, Vipotnik (od 83. Kronaveter). * Olimpija: Vidovšek, Lasickas (od 83. Estrada), Ratnik, Sualehe, Krefl, Elšnik, Krdžalić (od 65. Posavec), Doffo, Sešlar, Kvesić (od 65. Aldair), Rui Pedro (od 73. Bristrić). * Rumeni kartoni: Iličić, Milec, Repas, Watson; Krefl. * Rdeča kartona: Iličić (49.), Krefl (62.).

V 49. minuti je sodnik David Šmajc pokazal na belo piko za Ljubljančane, potem ko je žoga po prostem strelu v živem zidu v roko zadela Josipa Iličića, ta pa je tudi po protestih dobil še drugi rumeni karton in pot v slačilnico. Enajstmetrovko je izvedel Mario Kvesić, toda Ažbe Jug se je izkazal z obrambo.

Ob številčni prednosti je pobudo prevzela ljubljanska zasedba, toda v 62. minuti je po prekršku tudi Krefl dobil drugi rumeni karton, tako da sta bili ekipi spet kadrovsko izenačeni. Sledilo je mirnejše obdobje s streloma Brnića in Milca od daleč ter enem zgrešenem Admirja Bristrića, v 80. minuti pa so iz sobe za Var poklicali Šmajca za ogled posnetka zaradi Milčevega igranja z roko v kazenskem prostoru.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.si

Toda do nove enajstmetrovke ni prišlo zaradi predhodnega prepovedanega položaja, je pa v 88. minuti moral še Jug posredovati po nevarnem strelu Ivana Posavca.

Maribor bo v 23. krogu v četrtek gostoval v Domžalah, Olimpija pa bo dan prej gostila Gorico.