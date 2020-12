Večni derbi v Stožicah Olimpiji

Nogometaši Olimpije so v 15. krogu 1. SNL premagali Maribor z 2 : 0. S tem so se mu spet približali le na točko zaostanka. Prvi derbi sezone se je v Mariboru končal z 1 : 1.



Đorđe Ivanović je prvi gol za domače zabil v 22. minuti. Ivanović, za katerega je bil to osmi gol sezone, bi lahko zadel že v 19. minuti, ko je sprožil od daleč, Ažbe Jug pa je s konicami prstov žogo preusmeril v prečko. Na drugi strani so imeli Mariborčani manj pravih priložnosti, še najlepšo pa je zapravil Jasmin Mešanović v 15. minuti, ko je prišel pred vratarja Žigo Freliha, ta pa je toliko posredoval, da je žoga zletela mimo vrat.



V drugi polčas so šli odločneje Mariborčani. Pritiskali so proti vratom domačih, vendar zaman. V 67. minuti pa je Jan Andrejašič prodrl po desni strani, podal v sredino, kjer je Ivanović udaril z glavo, Jug je žogo odbil, a le pred noge Andresa Vombergarja, ta pa je zadel za 2 : 0. Maribor je imel do konca sicer pobudo, resnejše priložnosti pa si ni ustvaril.