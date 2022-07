Več milijonov razlogov za smeh

Čeprav tega niso obešali na veliki zvon, so se nogometaši Maribora skupaj s strokovnim štabom zavedali pomembnosti povratnega obračuna s Šahtjorjem iz Soligorska. Zmaga z 2:0 (Roko Baturina 12., 56.) jim je v Turčiji na široko odprla vrata evropske jeseni in zagotovila še najmanj šest kvalifikacijskih obračunov do konca letošnjega poletja, kar bo v klubsko blagajno samo z naslova Evropske nogometne zveze v najslabšem primeru prineslo 1,12 milijona evrov, veliko več seveda v primeru novih uspehov. Če k temu dodamo še dejstvo, da je tekmo kljub nekaj trenutkov napetosti v drugem polčasu, ko je obležal po grobem startu na sredini igrišča, »preživel« tudi vezist Antoine Makoumbou, ki lahko zdaj izpelje svoj dva milijona evrov vreden prestop v Cagliari, je bil obisk Sakarye še posebno dobičkonosen.

»Tekmo smo imeli dejansko ves čas pod nadzorom. Zdaj se moramo najprej pripraviti na Radomlje in sočasno že začeti zbirati informacije o naslednjem evropskem nasprotniku,« je povedal trener Radovan Karanović, ki je z varovanci včeraj zgodaj popoldne pristal na mariborskem letališču in se takoj podal na prvi trening pred jutrišnjim uvodnim dejanjem nove sezone 1. SNL, ko se bodo pod Kalvarijo pri branilcih naslova oglasili Radomljani. Nato bo v sredo (začetek obeh tekem ob 20.15) vijolični hram za uvodno tekmo drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov obiskal še moldavski prvak Šerif.

15 milijonov evrov prinaša uvrstitev v skupinski del lige prvakov.

»Na novo so sestavili ekipo, ki ima odlične posameznike. Storili bomo vse, da bomo z disciplinirano igro izločili tudi njih,« je napovedal Karanović pred spopadom z moštvom, pri katerem je v minuli sezoni igral tudi Lovro Bizjak, ki pa zaradi težje poškodbe ni mogel pomagati soigralcem pri odmevni septembrski zmagi nad madridskim Realom na Santiagu Bernabeuu v skupinskem delu lige prvakov. Osem mesecev pozneje je Real osvojil naslov.

Prva ovira je najtežja

»Če so gledali našo tekmo, potem verjamem, da si nas ne želijo. Takšne tekme bi si želeli ponavljati iz tedna v teden,« je bil nasmejan kapetan Martin Milec. Dvakratni strelec Baturina je pobral smetano, toda Štajerci so temelje zmage z granitno obrambo postavili že v Ljudskem vrtu, zdaj že razpadli trio vezistov z Makoumboujem, Markom Božićem in predvsem Janom Repasom pa je tokrat veliko odločneje prevzel niti igre v svoje noge ter skupaj s kolegi iz napada dovoljeval le kakšno sekundo miru tekmecem, ko so ti imeli posest.

»Vso tekmo smo pritiskali nanje in jim dovolili le en prodor po levi strani. Vsaj po mojem mnenju je prva ovira vedno najtežja. A zdaj ni čas, da razmišljamo o Šerifu, vemo, da če v Sloveniji nisi prvak, potem v Evropi nimaš česa iskati,« je dodal Milec.

»Domači« strateg Sergej Tašujev je razloge za poraz našel v individualnih napakah in odsotnosti nekaterih nogometašev, poleg seveda neučinkovitosti, ki že lep čas pesti beloruske prvake. »A zmagal je boljši. Mariboru čestitke, prepričan pa sem, da bomo v kvalifikacijah za konferenčno ligo prikazali boljši obraz,« je dejal 63-letni Rus.