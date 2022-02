Več ko jih je iz Tokia, boljši so

Pred dvema zaporednima tekmama s Finsko v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 se je v slovenski reprezentanci zbrala zanimiva košarkarska mešanica junakov eurobasketa 2017 in lanskih olimpijskih iger ter štirih mladih upov, ki še čakajo na svoje prvo veliko tekmovanje. Najstarejši med vsemi pa je 32-letni Zoran Dragić, leto dni starejši od Jake Blažiča in kar 13 let od benjamina Luke Ščuke. Mlajši brat nekdanjega kapetana izbrane vrste Gorana Dragića je debitiral v slovenskem dresu 21. julija 2010 na pripravljalni tekmi z Makedonijo na Ptuju, pravo tekmovalno mrzlico pa je okusil na EP 2011. Izkušenj ima torej v izobilju, zato dobro ve, kaj si lahko obetamo od petkovega gostovanja v Espooju in ponedeljkove revanše s Finci v Kopru. »Pričakovanja so takšna kot na novembrskih tekmah s Hrvaško in Švedsko, na katerih nisem mogel igrati, ker sem še nastopal za Žalgiris v evroligi: dve zmagi. Vemo sicer, da so Finci neugodni tekmeci, ne nazadnje so jeseni premagali Hrvaško. So izrazito ostrostrelsko usmerjeni, zato bomo morali omejiti mete njihovih branilcev in kril za tri točke,« meni adut Cedevite Olimpije, ki je dobila pomembno injekcijo spodbude z zmagoslavjem v pokalu Spar. »V Stožicah se počasi dvigujemo, po vrnitvi v klub pa nas čakata dva zelo pomembna tedna v evropskem pokalu in ligi ABA. Ko bo treba, bo udarila na dan naša energija. Zadovoljen sem tudi s svojo formo, saj sem se vrnil v pravi ritem po vsem, kar se mi je dogajalo ob začetku sezone in med avanturo z Juretom Zdovcem v Litvi. Našel sem okolje, v katerem sem doma, kar se pozna po mojih predstavah,« je prepričan Zoran Dragić, ki je za slovensko člansko izbrano vrsto igral na 52 uradnih tekmah in si deli 15. mesto z ugledno druščino, v kateri so Teoman Alibegović, Rašo Nesterović in Sani Bečirovič, med strelci pa zaseda celo osmo mesto s 581 točkami. Še več nastopov bi zbral, če ga ne bi zadržale poškodbe in klubske obveznosti.

Povezani kot družina

»Vesel sem, ker sem spet del reprezentance, in tako kot vedno bom dal svoj maksimum. Tokrat bomo pogrešali le tri člane olimpijske posadke iz Tokia, Luko Dončića, Vlatka Čančarja in Alekseja Nikolića, zato se nam ni treba bati, da bi bili nepovezani ali neusklajeni. Že dolgo se poznamo in smo stalno v stiku prek skupine na družabnem omrežju, zato se ob takšnih snidenjih počutimo, kot da bi se videli včeraj. Povezani smo kot družina in tako je tudi tokrat, čeprav imamo malo časa za pripravo. Okoliščine so enake za vse in tudi Finci ne bodo mogli uigrati vseh podrobnosti,« zagotavlja. Dragić je zamudil tudi novembrski cikel kvalifikacij, a ga iz Kaunasa spremljal, kolikor so mu dovolile razmere: »Videl sem tekmo s Hrvaško, takrat so naši fantje igrali zares dobro. Imeli so tudi kanček sreče, tehtnica bi se lahko prevesila tudi na hrvaško stran, a se je na slovensko. Zdaj smo še močnejši, vrnila sta se tudi Mike Tobey in Gregor Hrovat. Več ko nas je z OI, boljši smo, saj imamo več orožij.«