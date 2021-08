Včeraj padli v vodo, danes v polfinale

Tokyo 2020 Olympics - Canoe Sprint - Women's K2 500m - Semifinal 1 - Sea Forest Waterway, Tokyo, Japan – August 3, 2021. Spela Ponomarenko-Janic of Slovenia and Anja Osterman of Slovenia capsize just before the finish line REUTERS/Maxim Shemetov FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Med najboljšimi 30 kajakašicami olimpijskih iger v Tokiu bosta tudi obe Slovenki.se je v polfinale uvrstila neposredno, s prvim mestom v kvalifikacijski skupini,pa je bila v svoji skupini četrta, kar je bilo za neposredno uvrstitev premalo, je pa uspešno opravila popravni izpit v četrtfinalu.V njem je v svoji skupini zasedla drugo mesto.Polfinalne preizkušnje se bodo v četrtek začele ob 2.58.»Po včerajšnjem dnevu in s spanjem zelo revni noči, sem se vendarle prepričala, da je danes nov dan. Rekla sem si, da bom dale vse od sebe in sem res. Šla sem na polno, to sicer ni bila taktika, ki smo jo trenirali, a mi je bilo vseeno. Vedela sem, da to potrebujem, da si dokažem, da zmorem. Zadovoljna sem, a vem, da bo v polfinalu treba pokazati še veliko več,« je dejala Ostermanova, ki torkove nesreče tik pred ciljem polfinala dvojcev, ko sta se s Ponomarenko Janićevo prevrnili v vodo, ne bo še dolgo pozabila.»Včeraj mi je zmanjkalo solz. Na olimpijskih igrah sem si predstavljala marsikaj, le tega, da bom plavala, ne. Iz domovine sem dobila veliko podpore, a prebrala sem tudi marsikaj neokusnega. Ne razumem tistih, ki se v svojih komentarjih norčujejo. Tisti s kavča se ne zavedajo, kaj mora športnik prestati, da sploh pride na olimpijske igre,« ji torkovo razočaranje ne gre iz glave.Močno upa, da ji bo v enojcih sreča bolj naklonjena. "Na olimpijskih igrah je vse možno, a ne bom si postavljala visokih ciljev, da ne bi bila razočarana. Sem pa z današnjo vožnjo potrdila, da sem dobro pripravljena. Je pa res, da me je na koncu malo zmanjkalo in sem si lahko privoščila, da sem si ogledovala položaj, kar se sicer ne sme," je bila zadovoljna Ostermanova.Ponomarenko Janićeva, ki v enojcu na resni tekmi ni tekmovala že tri leta, ni vedela, kako se tekme sploh lotiti. Imela je težko skupino, slabo progo, oviral jo je bočni veter. "Še po startu se nisem mogla odločiti, kako in kaj. Po polovici proge se je veter obrnil, videla sem Švedinjo, jo začela loviti, a je nisem ujela. Če bi vedela, da bom tako blizu, bi se od starta lotila drugače. Tako sem morala v četrtfinale, ki tudi ni bil idealen, a sem se vendarle uvrstila naprej," ni bila najbolj zadovoljna sama s seboj izkušena Koprčanka.»Od včerajšnjega stresa se počutim utrujena, imam trde roke in mišice. Z dosti manj zaveslajev kot druge se mi je uspelo uvrstiti v polfinale, tako da imam rezerve. Danes sem malo taktizirala, malo gledala druge in če mi je uspelo danes, mi brez tega lahko uspe tudi jutri. Samo, da bi se mi vrnila energija, ki sem jo imela do včerajšnje nesreče,« se boljšega veslanja nadeja veteranka, ki med enojci najbrž niti ne bi nastopila, če bi z Ostermanovo v torek dosegli odmeven rezultat.