Van Aertu kronometer, Pogačar tretji, Tour Vingegaardu

Belgijec Wout Van Aert je zmagovalec kronometra, predzadnje etape kolesarske dirke po Franciji. Na 40,7 km dolgi razgibani trasi od Lacapelle-Marivala do Rocamadourja je slavil pred neuradnim zmagovalcem Toura, Dancem Jonasom Vingegaardom. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je končal na tretjem mestu.

Van Aert (Jumbo-Visma) je traso z okoli 430 višinskimi metri premagal v času 47:59, s čimer je izboljšal prvi pravi mejnik, ki ga je v Rocamadourju postavil svetovni prvak in na koncu petouvrščeni Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s časom 48:41.

Na progi so Belgijcu pretili predvsem najboljši trije v skupnem seštevku. Pogačar je bil na prvem vmesnem času sedem sekund počasnejši od Vingegaarda, ter sekundo hitrejši od Van Aerta. Pri drugem je nekoliko popustil in za vodilnim Dancem zaostal 20 sekund. Pogačarju pa je za sedem sekund ušel tudi Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki bo v nedeljo v Parizu stal na najnižji stopnički zmagovalnega odra.

Pri zadnjem vmesnem času je imel Pogačar 22 sekund zaostanka za Vingegaardom, 20 za Van Aertom in 17 za Thomasom, slednji pa je v zadnjem delu najbolj popustil in končal na četrtem mestu. V zadnjem delu je nekaj časa izgubil tudi Vingegaard, ki je na spustu skoraj padel, a ohranil ravnotežje in na koncu drugo mesto v etapi. Za Van Aertom je zaostal 19 sekund, Pogačar pa na tretjem mestu 27.

»Zelo solidno tretje mesto, mislim, da sem lahko kar zadovoljen, glede na to za katerima dvema sem zaostal. Dobro sem odpeljal, startal in končal ter sem zelo zadovoljen z današnjim nastopom. Še jutri Elizejske poljane in Toura bo konec,« je v izjavi za RTV Slovenija dejal Pogačar, ki ga je Danec Vingegaard na tej dirki nekoliko presenetil.

»Mogoče me je malenkost presenetil, ampak to mi daje le še večjo motivacijo za naslednje leto. Jonas je precej napredoval, tudi ekipa Jumbo-Visma je bila zelo močna, vse se jim je super poklopilo. Iz napak letošnje dirke se bomo dosti naučili in z dvignjeno glavo in veliko motivacijo krenili naslednjim ciljem naproti,« je še dodal 23-letnik s Klanca pri Komendi.

O morebitnem presenečenju in kakšnem napadu v zadnji, sicer bolj paradni etapi, ne razmišlja. "Ne vem, če bo kakšno presenečenje. Zadnji dve leti je bilo kar težko na Elizejskih poljanah, saj v zadnjih krogih kar precej 'leti' po tistih grdih kockah. Poskusil bom uživati, kolikor se da in že komaj čakam zaključno parado," je letos drugi na Touru sklenil za RTV Slovenija.

Na drugi strani je bila to za 27-letnega Van Aerta 38. zmaga v karieri, od tega tretja na letošnjem Touru, za ekipo Jumbo-Visma pa skupno že šesta. Z njo je olimpijski podprvak tudi postavil rekord v številu točk v boju za zeleno majico, ki je bil doslej v lasti Slovaka Petra Sagana.

"Vedno si želim zmagati in danes mi je to uspelo. Šlo je za hiter kronometer, ampak moral si nekaj prihraniti tudi za zadnji vzpon. Dobro sem razporedil moči in v zaključku še pospešil. Tudi tehnično sem traso odpeljal brez napake. Lep občutek je povzpeti se v to posebno vas," je v prvi izjavi organizatorjem dejal izjemni Van Aert.

"Zelo sem čustven ob dejstvu, da smo kot ekipa dobili Tour, to je res poseben občutek. Danes se je uresničil sanjski scenarij. Jonas je tako zelo močan, obenem pa tudi zelo dober človek," se je Belgijec poklonil moštvenemu kolegu in zmagovalcu Toura Vingegaardu.

Slednji bo v nedeljo prvič slavil na dirki vseh dirk, prvič pa bo rumeno majico odnesla tudi njegova ekipa Jumbo-Visma. Poleg zelene majice Van Aerta so po zaslugi 25-letnega Danca osvojili še pikčasto za najboljšega hribolazca. Belo najboljšega mladega kolesarja je še tretjič zapovrstjo osvojil Pogačar.

Od preostalih Slovencev je zelo dobro s traso opravil tudi Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ki je predzadnjo etapo končal na desetem mestu. Za zmagovalcem Van Aertom je zaostal 1:48 minute. Za sedem sekund je denimo prehitel tudi evropskega prvaka Stefana Künga iz Švice, ki je bil 11.

Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je bil 67. z zaostankom 5:30 minute, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil 126. (+7:56).

V nedeljo bo na vrsti le še sklepna ravninska etapa v Parizu do Elizejskih poljan (115,6 km), kjer se bodo za zmago bržčas udarili najboljši sprinterji in kjer bodo kasneje ob sončnem zahodu okronani vsi nosilci majic ter najboljša ekipa tega Toura Ineos Grenadiers.