V Varni varno shranjujejo zmage

Slovenski odbojkarji so v skupini B evropskega prvenstva v Varni varno vpisali še tretjo zmago. Z najboljšo igro doslej v Bolgariji so s 3:0 (19, 15, 15) odpravili Španijo, ki po kakovosti odbojkarjev in igre ni na ravni trikratnih evropskih podprvakov. Slovenci se bodo drevi in jutri, obakrat ob 19.30, ob Črnem morju pomerili še s Hrvaško in Bolgarijo, dve pričakovani zmagi bi zacementirali prvo mesto v skupini B in zelo ugoden razpored v izločilnih bojih do polfinala.

Slovenska skupina se križa s skupino D v Tel Avivu. Če tam po načrtu prvo mesto zasede izbrana vrsta Francije, bi se slovenski odbojkarji v osmini finala v Varni pomerili s četrtouvrščeno ekipo iz Izraela. Tu pa so »na voljo« gostitelji, Portugalska, Turčija, Grčija in Romunija. Ob zmagi varovancev Gheorgheja Cretuja, bi bil nato nasprotnik v četrtfinalu, prav tako na bolgarski črnomorski obali, boljši iz dvoboja med tretjeuvrščeno reprezentanco iz slovenske skupine B in drugim iz telavivske skupine. Torej pot je lepo tlakovana, v polfinalu v Rimu pa ... No, tlesknili smo s prsti, da smo se zbudili iz sanj. Sanjati je dovoljeno, prepovedano je biti nadut. Lepo po vrsti, Hrvaška, Bolgarija ...

Španski igralci so bili proti Sloveniji nemočni. FOTO: CEV

»Dan premora po tekmi s Španijo nam je prišel prav, čaka nas zahtevna tekma s Hrvati. Zagotovo bodo v tekmo krenili z vsemi močmi, saj jim bo pomembna v boju za končnico. Zatem pričakujemo še tekmo z Bolgarijo, ki naj bi bila najbolj zahtevna v skupini. Naš cilj je, da v prvem delu tekmovanja osvojimo najvišje mesto in si tako na papirju v končnici zagotovimo najbolj ugodne tekmece,« razmišlja najstarejši reprezentant, 37-letni srednji bloker Alen Pajenk.

Najti pravi ritem

O tekmi s Španijo veliko pove statistika. Slovenija je bila v napadu 56-odstotno uspešna, Španija le 32-, Slovenci so imeli sedem blokov, Španci štiri. Pri pozitivnem sprejemu začetnega udarca so bili sicer nasprotniki za odstotek bolj uspešni (62:61). Kapetan Tine Urnaut in soigralci so zbrali štiri ase (Urnaut in Klemen Čebulj po 2), španski igralci tri.

»Za nas je to bila dobra tekma, predvsem zaradi dejstva, da nismo popustili in spustili ravni igre, tudi ko so na igrišče prišli igralci s klopi. Za ekipni duh je bilo to odlično. Raven igre je potrebno dvigovati z vsako naslednjo tekmo. Ne gre pričakovati, da boš najboljši že na začetku prvenstva. Trdo smo delali po ligi narodov, vidimo pa, da podobno razmišljajo tudi druge favorizirane ekipe. Tisti, ki so v pogonu skozi vse poletje, morajo vnovič najti pravi ritem,« je omenil selektor Cretu.

Raven igre je potrebno dvigovati z vsako naslednjo tekmo. Ne gre pričakovati, da boš najboljši že na začetku prvenstva.

»Od prve točke smo šli na polno. Videlo se je, da smo prišli v tekmovalni ritem. Španci niso začeli v najboljši postavi, zato smo bili še bolj samozavestni. Vesel sem, da smo zmagali s 3:0. Prihranili smo si nekaj moči, da bomo v naslednjih tekmah lahko še bolj zbrani, da lahko pokažemo še dve dobri predstavi. Če bomo držali skupaj, kot smo tokrat, se nimamo česa bati,« je dejal prosti igralec Jani Kovačič.

»Tekme ni odločila le ena stvar, bilo jih je več. Dobri smo bili pri unovčevanju lahkih žog, vršili pritisk na servisu in bili dobri v bloku in obrambi. To nas je vodilo do novega uspeha. Sam sem vesel priložnosti za igro, a vem, da sem sposoben odigrati še veliko bolje,« je dodal korektor Nik Mujanović.