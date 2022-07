V Tiraspolu je vse zaprto

V minuli sezoni je Lovro Bizjak ostal na pragu raja. Serijski moldavski prvak Šerif iz Tiraspola si je tudi z njegovo pomočjo v velikem slogu priigral zgodovinsko uvrstitev v skupinski del lige prvakov, ko je v kvalifikacijah najprej vzel skalp beograjski Crveni zvezdi, nato še zagrebškemu Dinamu. Toda poznejše obračune z madridskim Realom, milanskim Interjem in Šahtarjem iz Donjecka je Bizjak po operativnem posegu na levem gležnju spremljal le kot gledalec. Ko je februarja okrepil Celje, je po treh tekmah spet potreboval daljši počitek.

»Imel sem nekaj smole, ta huda poškodba se je kar vlekla. Zdaj sem se vrnil, malo še delam na telesni pripravi, a mislim, da bom hitro ujel formo,« nam je po tekmi uvodnega kroga 1. SNL v Domžalah zaupal 28-letni Mozirjan, ki je poleg domžalskih branil tudi barve Šmartnega in Aluminija, v tujini pa avstrijskega Wildona in ruske Ufe. »V Domžalah je bilo vedno dobro igrati in vedno bo. Zato je bila to tudi nekakšna prijateljska točka, četudi mislim, da bi morali dobiti čisti 'penal', ki bi mogoče obrnil tekmo,« se je remija brez golov, priložnost je na levem boku napada dobil v drugem polčasu, dotaknil Bizjak.

Priznal je, da se pod taktirko ruskega strokovnjaka Romana Pilipčuka počuti precej domače glede na to, da je v vzhodni Evropi preživel dobra tri leta kariere, seveda pa bo s posebnim zanimanjem pospremil obe tekmi svojih nekdanjih delodajalcev, ki se bodo jutri v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomerili z Mariborom.

Prijatelji na obeh straneh

»Ker sta ekipi precej spremenjeni in fantje potrebujejo nekaj časa za spoznavanje in uigravanje, pričakujem boljšo drugo tekmo, vsaj po mojem mnenju pa je favorit Šerif,« meni Bizjak in dodaja: »Prijatelje imam na obeh straneh, morda sem malce več v kontaktu s fanti iz Šerifa, s katerimi se bomo tudi dobili pred tekmo, ki si jo nameravam ogledati. Upam, da bo dobra.«

Dejstvu, da bo Šerif zaradi napetosti v domači Transnistriji povratno tekmo gostil v slabih 80 kilometrov oddaljenem Kišinjovu, ne pripisuje prevelikega pomena. »Situacija ni tako napeta, nevarnosti v Tiraspolu na srečo ni, čeprav so blizu meje. Življenje teče naprej, res pa je, da je vse zaprto,« je povedal nogometaš, ki je imel en nastop za slovensko člansko izbrano vrsto, in to ravno na tekmi v moldavski metropoli v ligi narodov.

»Ni mala stvar, ko se klub prvič v zgodovini uvrsti v ligo prvakov. Ohranjam zelo lepe spomine, kljub smoli s poškodbo, ampak to je življenje, to je nogomet, le delati moraš naprej, da bo še kdaj prišel takšen trenutek,« je Bizjak odločen, da v Celju spet ujame formo, ki ga je popeljala na prag evropske elite.