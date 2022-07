V tekmo leta z Zahovićevimi esemesi

Po prvih nekaj manj kot 95 minutah igre ni še nič odločenega. Tako bi bilo tudi, če bi Maribor pred tednom dni izkoristil katero od večjih priložnosti proti Šahtjorju iz Soligorska in v Sakaryo pripotoval z golom prednosti. Razplet dvoboja državnih prvakov Slovenije in Belorusije je še toliko bolj negotov zaradi dejstva, da goli v gosteh od začetka minule evropske sezone ne štejejo več dvojno, nihče tudi ne ve, komu bo bolj ustrezalo igranje na nepoznani zelenici.

Vaja dela mojstra

»Vadili smo tudi enajstmetrovke. Ničesar ne smemo prepustiti naključju,« je povedal strateg Mariborčanov Radovan Karanović, ki po evropski premieri tokrat pričakuje še boljšo predstavo. »Bistveno je, da smo prebili led, da so novinci doživeli Ljudski vrt in to, kaj pomeni odigrati tekmovalno tekmo. Sodeč po treningih se mi zdi, da so se tudi malce sprostili in res pričakujemo dobro tekmo,« je nadaljeval Karanović, ki ga veseli tudi javna podpora nekdanjega športnega direktorja Zlatka Zahovića, čigar recept za največje evropske izzive ostaja še kako aktualen, njegovi nasveti pa zlata vredni.

Pričakujemo precej agresivnejši Šahtjor, mislim, da bodo nekatere stvari celo delali na silo.

»Strinjam se z njegovimi izjavami po tekmi, mislim, da nismo izkoristili vseh svojih rezerv. Ne bomo odstopali od svojega načina igre, seveda moramo biti pragmatični in disciplinirani vso tekmo. Pričakujemo precej agresivnejši Šahtjor, mislim, da bodo nekatere stvari celo delali na silo, ker bodo želeli za vsako ceno napredovati po dveh letih neuspehov,« dodaja Karanović, ki je potrdil, da je bil z Zahovićem v kontaktu prek SMS-sporočil.

Pripravljeni na presenečenja

Tekma v Turčiji bi lahko bila zadnja za vezista Antoina Makoumbouja, 23-letnik iz Konga bi lahko vsak hip odpotoval v Cagliari, če kaj, pa je pred morda poslovilno tekmo še bolj motiviran, je zatrdil Karanović. Poškodbo je zacelil bočni nogometaš Danijel Šturm, dobro naj bi se na treningih odzval tudi Roko Baturina, čigar zapravljene priložnosti so najbolj zaznamovale prvi uradni obračun nove sezone.

»Nasprotnik je zelo, zelo kakovosten, v določeni fazi igre moraš trpeti. Brez tega ne gre, vsaka podrobnost je na teh evropskih tekmah zelo pomembna,« pa je povedal branilec Nemanja Mitrović, ki je imel s soigralci minulo sredo nekaj več dela zgolj na začetku drugega polčasa, sicer pa je tekmece držal daleč od vrat Menna Bergsna.

»Mislim, da nam bo zaradi nevtralnega prizorišča lažje, vseeno je škoda, ker ne bo gledalcev. Morda nas čaka podobna tekma kot v Ljudskem vrtu, pripravljeni smo tudi na kakšna presenečenja,« je dodal 29-letni Ljubljančan. Po Grkih, ki so delili pravico prejšnjo sredo v Mariboru, bodo v Turčiji imeli zadnjo besedo Albanci z glavnim sodnikom Eneo Jorgjiem na čelu. Zmagovalec se bo v 2. krogu pomeril z boljšim iz dvoboja med Šerifom in Zrinjskim iz Mostarja, ki ga vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović, poraženec se seli v kvalifikacije za evropsko ligo.