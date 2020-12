V Švici bi Ilka lahko imela volilno pravico

Prvi nastop v sezoni bo imela v soboto: ob 11.30 bo v St. Moritzu tekma v superveleslalomu.

Če je to cena, naj kar bo

Pred nekaj več kot enim mesecem jepraznovala 30. rojstni dan. Pravzaprav praznovanja v teh čudnih časih zloveščega virusa niti ni bilo. Zato upa, da bo imela lepo slavje po koncu smučarske sezone, zdaj pa predvsem misli usmerja k svoji premieri. Ta bo ob tem koncu tedna v St. Moritzu v Švici, kjer je Mariborčanka pozimi 2017 osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku.Podvig je ponovila tudi dve leti pozneje na prvenstvu na Švedskem, tako da k tekmovalnemu vrhuncu nove sezone, svetovnemu prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, od 9. do 21. februarja, prihaja z dvema zaporednima lovorikama vedno znova posebno odmevne smučarske discipline. O tem morda razmišlja, kadar se dolgoročno ozre v zimo, zdaj pa je v središču njene pozornosti sobotni start v superveleslalomu. Ponovitev jo čaka že dan pozneje, na uvodni smuk sezone bo morala počakati do srede decembra v Val d'Iseru.Za Ilko je vsekakor najbolj pomembno, da se po težavah z zoprno poškodbo kolena, ki se ji je poznala tudi v zadnji sezoni, samozavestno in obenem sproščeno vrača v smučino. Kot je povedala na konferenci na daljavo za slovenske novinarje, je pripravljalni načrt tudi v zadnjih tednih uresničila do potankosti. »Res smo imeli zdaj v novembru, in tudi že prej v oktobru, boljše razmere za vadbo kot v preteklosti. V tem času po navadi nismo bili več na ledenikih, saj smo že trenirali in tekmovali v Severni Ameriki, toda oktobrska primerjava je kar posrečena. Letos je bilo veliko smuke, kakšno leto prej pa po navadi manj. Največkrat nam jo je zagodlo vreme, v hipu je postalo topleje, morali smo se seliti, izgubljali smo čas in energijo,« se je spomnila tridesetletnica, ki očitno vse napore, kot je omenila že prejšnji mesec ob rojstnodnevnem intervjuju 26. oktobra, zelo dobro prenaša. Obenem pa se veseli tekme v Švici, kjer je prvič osvojila zlato kolajno na SP, prav v tej alpski državi je opravila večji del priprav za to sezono.»No, švicarskega državljanstva najbrž še ne bi mogla dobiti, toda volilna pravica v Saas Feeju bi mi že lahko pripadla,« se je pošalila in se spomnila tako baznega tabora kot tudi Davosa, kjer je nazadnje opravila pomemben del treninga. Štajerka se seveda v hipu zresni, ko se beseda zasuče h koronavirusu tudi na uvodnih tekmah smučarske sezone: »Moramo biti previdni, upoštevati vse ukrepe na smučiščih. Nikomur med nami ni vseeno, če opravi dober nastop in se veseli v ciljnem prostoru, ob njem pa ni navdušenih gledalcev. Toda če je to cena, naj kar bo. Vesela sem, da sploh lahko smučamo.« Nenavaden se ji zdi tudi koledar z zaporednima tekmama v eni disciplini: »Včasih si močno zbolel, pa zbral moči za start in se vrnil v posteljo. Zdaj se lahko povsem dobro počutiš, pa če nimaš negativnega izvida ali je zgolj kdo pozitiven v tvoji okolici, ne moreš nastopiti.«Toda za našo odlično smučarko je najpomembnejše, da je zdrava in da se veseli sobotne premiere. Kot vedno pa so njeni cilji le najvišja mesta.