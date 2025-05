V Stožicah zadnji ples: v zadnjem, 36. krogu 1. SNL za konec še mestni dvoboj

Zadnje dejanje ligaške sezone so že včeraj opravili Radomljani in Ajdovci, danes v Stožicah in jutri v Ljudskem vrtu, na stadionu Z'dežele in na Fazaneriji ga bodo še drugi. Tekmovalna neznanka je le, kdo bo izpadel in kdo bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek. Nafta je bliže vrniti v drugo ligo, saj s tremi točkami zaostanka gostuje pri Mariborčanih, Domžale pa pri Celjanih.

Ljubljana: Bravo – Olimpija (sodnik Mateo Tozan): V obeh taborih so se z mislimi že odpravili na počitnice, kdor lahko, glavne stvari pa so v svoje roke prevzeli selektorji moštev za novo sezono. Pri Bravu ne bo veliko odstopanj od že znane politike, trije, štirje bodo iskali nove izzive zaradi ambicij, nadomestili pa jih bodo mlajši. Napetost se stopnjuje pri Olimpiji. Trener Victor Sanchez in klub si prek medijev še sporočata želje in pričakovanja, a še pomembnejša je igralska križanka. Slab mesec dni – 15. junija začenjajo priprave – ima na voljo športni direktor Goran Boromisa za sestavo moštvo za naskok na ligo prvakov. Posel mu otežujejo želje najboljših po odhodu in lov za slovenskimi igralci, ki se jim je zaradi pravil o številu domačih igralcev v moštvu dvignila cena. Kakovost in širina se, žal, še nista.

Maribor: Maribor – Nafta (Denis Halilović): Po turški kolonizaciji se v Ljudskem vrtu obeta že zagrebška, Dinamova. Če gre verjeti govoricam, bosta športni direktor Mihael Mikić in trener Boštjan Cesar, oba velika dinamovca, Zagrebčana in tudi družinska prijatelja, pri modrih iskala veliko okrepitev ali dve. Glavna tarča naj bi bil Arijan Ademi, dolgoletni kapetan modrih. V četrtek bo dopolnil 34 let, pri 33 letih pa se bo poslovila ena od klubskih legend Martin Milec. Proti Nafti, pri kateri se je trener Jozsef Bozsik že sprijaznil s selitvijo v 2. SNL, bo pri Aluminiju vzgojeni Milec igral zadnjo tekmo v vijoličnem dresu, 310. Da navijači ne bodo pozabili, Josip Iličić tudi zapušča Ljudski vrt, Maribor, Štajersko.

Celje: Celje – Domžale (Denis Šabanagić): Celjski navijači naj le pridejo na tekmo in se zahvalijo za razburljivo sezono, v kateri je bilo več užitkov kot razočaranj. Predvsem pa ne bodo več imeli priložnost gledati moštva, ki je osvojilo nevtralne navijače s spektakularno igro, in dveh, treh izstopajočih mojstrov. Tudi Celjani so se že usmerili na trg »delovne sile«. Uganka je le, ali iščejo tudi trenerja? Albert Riera je kljub svojemu incidentnemu značaju »želena roba«. Za gostujočega trenerja Tončija Žlogarja bo ta tekma le priprava za kvalifikacijski za obstanek.

Murska Sobota: Mura – Koper (Dejan Balažič): Gostitelji komaj čakajo, da gredo na počitnice, ker bodo morali pošteno zavihati rokave, če se bodo želeli približati najboljšim v naslednji sezoni. Z nemško pomočjo v podobi glavnega selektorja Knuta Schulza načrtujejo nekaj novega. Bomo videli …