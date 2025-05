V Stožicah veliki derbi za prvaka, šampanjec se hladi

Ni lepšega kot potrditev šampionske zvezdice v velikem derbiju. In v 33. krogu 1. SNL je Olimpija v položaju, ko lahko že danes v Stožicah razblini vse neznanke o tem, kdo bo prvak 34. sezone v samostojni Sloveniji.

Zmaga v 64. velikem derbiju zeleno-belim prinaša naslov državnega prvaka, četrtega po »obnovitvi« in vrnitvi med najboljše leta 2009 in drugega pod taktirko predsednika Adama Deliusa, s čimer bi nemški poslovnež izenačil svojega predhodnika Milana Mandarića. Vse drugo le prelaga njihovo slavje. Prva tekma kroga je bila že sinoči v Lendavi med Nafto in Bravom.

Olimpija se lahko zanese na najboljšega strelca in igralca Raula Florucza. FOTO: Leon Vidic

V seštevku vseh derbijev, ki jih je bilo doslej 160, je Maribor boljši. Zmagal je 62 tekem, Olimpija 50. Praznični dnevi in eksodus Ljubljančanov ne napovedujejo šampionskega spektakla na tribunah, kjer naj bi se v najboljšem primeru zbralo do 10.000 duš, toda najzvestejši privrženci prav gotovo ne bodo izpustili tekme, na katero so čakali vso pomlad.

Mariborčani se še niso vdali

Deset točk prednosti ob tekmi več Ljubljančanom zagotavlja zaključni del sezone brez stresa, ampak Mariborčani se po dveh zaporednih zmagah še zlepa niso vdali. Toda lov za Olimpijo se lahko v trenutku spremeni v obrambo drugega mesta. Koprčani in Celjani so blizu.

»Drugi polčas je bil odličen,« si je po zmagi proti Radomljanom optimizem okrepil Boštjan Cesar. »Derbi je tekma z dodatnim nabojem. Želimo zmagati in še zmanjšati zaostanek za Olimpijo,« pa je usmeril misli v derbi »otrok« Olimpije na vijoličnem trenerskem stolčku. Victorju Sanchezu, Raulu Floruczu, Matevžu Vidovšku, Agustinu Doffu, Davidu Sualeheju, Marcelu Ratniku, Justasu Lasickemu, igralskim šampionom izpred dveh let, je poslal nedvoumno sporočilo. Da, tudi najboljši strelec in igralec v tej sezoni Florucz je bil spomladi 2023 »že zeleno-beli«, a je formalno moral počakati na konec na Hrvaškem, kjer je bil član zagrebškega drugoligaša Jarun.

Olimpijini navijači v Stožicah so pripravljeni za šampionsko slavje. FOTO: Leon Vidic

12,8 milijona evra je po transfermarktu ocenjena vrednost moštva Olimpije, 11,8 milijona evra Maribora.

Pred dvema letoma je Olimpija z 2:0 (Sualehe, Admir Bristrić) in pod taktirko Alberta Riere premagala Maribor. A od takrat ji ne gre prav dobro proti. Zadnja zmaga proti vijoličnim ima dolgo brado, septembra leta 2023 je bila v Stožicah boljša z 2:1. In zadnjič! V naslednjih šestih tekmah je štirikrat izgubila. Zadnji derbi v Ljudskem vrtu je odločil najboljši Mariborčan El Arbi Soudani. Alžirec in robustni Ganec Benjamin Tetteh sta najmočnejša Cesarjeva aduta, a ne edina. Tudi Josip Iličić bi lahko v svojem zadnjem velikem derbiju pokazal, zakaj je bil in je še virtuoz št. 1. Jan Repas je prvi podajalec lige.

63. derbijev sta igrala Olimpija in Maribor po vrnitvi »nove« Olimpije v 1. SNL.

Vse prej kot šampionska pomlad

Olimpijo so v odločilnem delu sezone začele zdelovati poškodbe. Za današnji veliki derbi bo imel Sanchez kljub vsemu na voljo več adutov kot v prejšnjih tekmah. Le Marcel Ratnik in Alex Tamm, sicer oba zelo pomembna igralca, ne bosta nared.

»Florucz je imel nekaj težav, želel sem ga zaščititi,« se je Špancu izšlo taktično preigravanje z najboljšim igralcem v derbiju. Toda Olimpijina pomlad je, kar zadeva podobo na igrišču, vse prej kot šampionska. Matematika jasno kaže, da ji za končno zmagoslavje zadostuje zmaga. Mariborčani ob porazu v zadnjih štirih tekmah, vključno s sredino v Ljudskem vrtu, ko bodo gostovali Celjani, ne morejo več ujeti Ljubljančanov.

Prva liga Telemach Olimpija 32 20 9 3 56:17 69 Maribor 31 17 8 6 57:27 59 Koper 32 16 8 8 50:31 56 Celje 31 15 8 8 61:45 53 Bravo 32 12 11 9 45:42 47 Primorje 32 9 10 13 37:53 37 Mura 32 9 7 16 35:43 34 Radomlje 32 9 5 18 35:59 32 Nafta 32 5 10 17 31:60 25 Domžale 32 6 6 20 30:60 24

Če v Stožicah ne bo zmagovalca, bo treba počakati na razplet štajerskega derbija. Šele po izenačenju števila tekem bo jasno, koliko točk, če sploh, bo Olimpija še potrebovala za naslov. Iz tega zornega kota je bila njena celjska točka minulo nedeljo res vredna zlata.

Razpored in tekmeci gredo na roke Ljubljančanom. Gostovali bodo v Murski Soboti in v Stožicah igrali še z Radomljani ter Šiškarji. Mariborčane v 35. krogu čaka še gostovanje pri Koprčanih, ki bodo takrat že bolj ali manj končali tekmovalno sezono. Pokalni finale bo na sporedu tri dni prej.