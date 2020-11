V Stožicah v boj za ligo B in Katar 2022

Kaj bo z Vučkićem?

Kdo bo imel v tekmi s Kosovom več dela – selektor Matjaž Kek ali kapetan Jan Oblak? FOTO: Leon Vidic

Težko si je predstavljati pomembnost nedeljske nogometne tekme v Stožicah (20.45) za slovensko reprezentanco. Kosovo ni posebno privlačen tekmec, Slovenija kotira daleč od rekordnega 15. mesta na lestvici Fife, betonski objekt na severu Ljubljane bo sameval … Toda predzadnja tekma Uefine lige narodov ponuja izbrancem selektorjazelo veliko, to pa se splača izkoristiti. Slovenija je v prvih štirih tekmah dvakrat premagala Moldavijo, zmagala v Prištini in se razšla brez golov z Grčijo v Stožicah – kar zadostuje za prvo mesto v skupini C3, in sicer dve točki pred Grčijo. Upoštevaje drugo jutrišnjo tekmo v Kišinjovu bi torej kapetanin soigralci odbili grški napad le z zmago nad reprezentanco iz ene najmlajših držav na svetu, teoretično bi bil dovoljen tudi neodločen rezultat.Kosovo seveda nista le slovita londonska pevkaki premore 55 milijonov sledilcev na instagramu, in Liverpoolov zvezdnik, ki resda igra za Švico. Kosovo premore tudi resno nogometno reprezentanco z vseh koncev Evrope, ki pa je realno premagljiva. Recept za zmago je enostaven – Kekovi fantje bodo morali iz druge prestaviti v najmanj četrto prestavo – in hkrati kompleksen: dvig forme v pičlih treh dneh spada predvsem v domeno psihologije. Kek zna pogosto reči, da je treba za podvig v športu »iti na glavo«, in to posebno velja za nedeljski večer na največjem slovenskem stadionu. V primeru zmage se namreč ne bo težko pripraviti za še pomembnejšo sredino tekmo (20.45) v Atenah, kjer bo ključno ostati neporažen. Tak scenarij Slovencem ne bi prinesel le napredovanja v privlačno ligo narodov B, marveč bi jim približal tudi mundial 2022.Navijači pred TV-zasloni se sprašujejo, kako bo Kek napadel goste in s kom v začetni enajsterici. V primerjavi z zadnjo delovno akcijo sta v moštvu dve ključni kadrovski spremembi: prvič, status prvega strelca lige narodov (4)je negotov, morda ga ne bo zraven niti jutri niti v sredo, in drugič, v slovenski orkester se je vrnil prvi virtuoz, ki pa (še) ni ujel forme izpred marčevskega začetka pandemije koronavirusa, s katero bi se morda potegoval tudi za zlato žogo.To zahteva od selektorja Matjaža Keka razmislek o tem, na kakšen način proti Kosovu in Grčiji. Igra s klasičnim napadalcem in Iličićem na desnem krilu se ni najbolje obnesla, Kek gotovo razmišlja o spremembah, s katerimi bi se približal septembrski in oktobrski podobi Slovenije. Navidez »najlažjo« pot predstavlja postavitev Iličića na položaj, na katerem je igral Vučkić, na desni strani pa bi lahko igral bodisibodisi. Mimogrede: Bohar je leta 2008 zabil svoj prvi gol v članski konkurenci, ko je igral na desnem boku v majici Mure pod vodstvomGostje seveda ne bodo pritekli na stožiško zelenico s spuščenimi hlačami. Drevi bodo prenočili v Ljubljani, kamor bodo prileteli neposredno iz Drača, kjer so vadili po prijateljski tekmi z Albanijo. Pridružil se jim je, nekdanji norveški reprezentant in soigralecv Salzburgu, ki je letos prestopil k Reimsu. Jutrišnji tekmeci se dobro poznajo, oboji so nastanjeni ob ljubljanski obvoznici: Slovenci za Bežigradom, gostje v Novih Jaršah.