V Stožicah petarda in rdeča kartona

Branilci naslova državnega prvaka Celjani so prvi veliki poraženci uvodnega dejanja drugega dela 1. SNL. Vodilna Olimpija in prvi zasledovalec Maribor sta rutinsko prišla do prvih letošnjih zmag, zeleno-beli z manj truda in z dvema igralcema več, vijolični tudi z nekaj strahu v kosteh v zadnjih petnajstih minutah. Bravo ni le premagal prvake s 3:2, na lestvici so Šiškarji tudi prehiteli Celjane.

»Petarda« ne odraža realnosti v Stožicah. Novinec Alex Tamm je sicer imenitno odprl svoje poglavje pri zeleno-belih, v 8. minuti je zabil svoj prvenec. Ajdovski pogrom se je začel z razveljavitvijo enajstmetrovke. Sodnik Mihael Antić je po posredovanju VAR »popravil« svojo odločitev in Ajdovci so namesto kazenskega strela dobili le kot. Ishak Rafiu je v 28. minuti končal tekmo. Najprej je za agresiven start z dvignjenim stopalom na Ahmeta Muhamedbegovića videl rumeni karton, po posredovanju VAR je Antić zamenjal barvo kartona. Ko so Ajdovci ostali še brez drugega izključenega igralca Edvina Suljanovića, so si zeleno-beli lahko dali tudi strelskega duška.

Prva liga Telemach Olimpija 19 12 6 1 31:6 42 Maribor 19 10 6 3 33:15 36 Koper 19 11 3 5 29:15 36 Bravo 19 9 6 4 29:20 33 Celje 19 9 4 6 34:29 31 Primorje 19 7 3 9 20:33 24 Mura 19 6 4 9 22:25 22 Radomlje 19 5 4 10 21:26 19 Nafta 19 2 4 13 11:33 10 Domžale 19 2 4 13 14:42 10

Besni Riera ni videl strasti

Šiškarji so spektakularno ugasnili Alberta Riero. Španec je bil besen kot ris, v soboto ga čaka še odločilni štajerski derbi.

»To je bilo žalostno,« je bil iskren Riera. »V nogometu ne šteje le posest žoge in premoč – ne le z žogo, ampak tudi brez nje. Želim videti strast, energijo, v očeh igralcev hočem videti, da si želijo zmagati. Brez tega ne gre,« ni skrival razočaranja 42-letni Majorčan.

Dvoboj v Celju je imel ob prekmurskem derbiju največjo težo. Ni razočaral, a je bil že viden: Celjani so bili napadalni, nizali priložnosti, vendar so bili tako prozorni v obrambi, da so lahko Šiškarji k taktično in tehnični dovršenosti dodali še učinkovitost.

In Maribor? El Arbi Soudani, vijolični bojevnik minulega leta po izboru navijačev, je pokazal, da je še napadalec, kakršnega trener Boštjan Cesar nima na voljo. Ob odsotnosti poškodovanega »hrusta« Benjamina Tetteha je zagrebški Alžirec razblinil vse neznanke v tekmi neenakovrednih.