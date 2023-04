V Stožicah odmevalo: Olimpija šampion

Olimpija je slovenski nogometni prvak. Pred več kot 10.000 nogometnih navdušencev v Stožicah je v 31. krogu 1. SNL v velikem derbiju premagala največje tekmece iz Maribora z 2:0. Prav za vrhunec ligaškega maratona so napeli vse moči in pet tekem pred koncem razblinili vse dvome o tem, kdo najboljši je v sezoni 2022/23. Šampionska gola za Olimpijo sta zabila David Saluehe v 44. minuti in Admir Bristrić v 76. Zeleno-beli so prišli do sedme šampionske zvezdice v samostojni Sloveniji in bodo julija začeli evropsko sezono v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Nogomet Olimpija Maribor 16.4.2023 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnim

Trenerski junak Albert Riera, ki je v soboto praznoval 41. rojstni dan, in zeleno-beli igralci so naposled dvignili na noge ljubljanske navijače. V Stožice so derbiju dodali posebno vrednost. Toda Olimpijina zmaga ni bila samoumevna. Večji del prvega polčasa so Mariborčani držali vajeti igre v svojih nogah. Toda ko sta Mario Kvesić in Aldair zamenjala igralna položaja (Kvesić je šel na desno stran), je Maribor izgubil ritem. Portugalska naveza Aldair-Saluehe je dobila krila in tudi izpeljala akcijo, po kateri je Saluehe s 23 m rahlo z leve strani matiral Ažbeta Juga. Maribor se do konca ni več pobral. Rezervist Admir Bristrić je le še postavil piko na i po imenitni akciji Svita Sešlarja.

Slaba krvna slika Goričanov

V bitki za Evropo in za obstanek se merijo zmagovalci minulega konca tedna Koprčani in Sežanci. Prvi so edini od evropskih tekmecev – še Celjanov, Domžalčanov in Sobočanov –, prišli do polnega izkupička. V nekoč bojevitih in tudi kakovostnih primorskih derbijih so bili Koprčani malo manj slabi od slabokrvnih Goričanov, ki jim, po tem, kar so pokazali na Bonifiki in tudi na zadnjih tekmah, ne kaže najbolje v dvoboju s Kraševci za dodatne kvalifikacije za obstanek.

Nogomet Olimpija Maribor 16.4.2023 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnim

Niti sloviti in prekaljeni mojster italijanskih bitk za obstanek Edoardo Reja nima čarobne paličice za izboljšanje krvne slike Goričanov, ki je v primerjavi s sežansko bleda. Sežanci imajo celo več točk primanjkljaja glede na svoje predstave. V Celju so bili dovolj čvrsti za točko, s katero so ujeli Goričane, za kaj več bi potrebovali tudi igralca ali dva z višjo dodano vrednostjo. Celjani jih imajo dovolj, a ne znajo izkoristiti njihovega potenciala. Zaradi spodrsljajev Sobočanov, pri katerih je trener Dejan Grabić končal medene tedne in se hkrati soočil z realnostjo črno-belih, in objektivno slabših Domžalčanov jim Evropa skoraj ne more uiti. Blizu cilja, Evropi, so še Koprčani, čeprav jih načenjajo številne poškodbe.

Hit pomladi ostajajo Radomljani. Pod taktirko Oliverja Bogatinova so osvojili 18 točk.

Prva Liga Telemach Olimpija 31 22 3 6 53:29 69 Maribor 31 16 6 9 63:37 54 Celje 31 14 9 7 41:32 52 Koper 31 14 7 10 40:29 49 Domžale 31 11 12 8 44:36 45 Mura 31 10 13 8 41:37 43 Bravo 31 8 7 16 30:35 31 Radomlje 31 6 13 12 28:50 31 Gorica 31 4 10 17 24:48 22 Tabor 31 3 12 15 25:56 22