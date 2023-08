V športni severni steni Eigerja

Ko gre za švicarsko športno avtohtonost, potem ne gre mimo gora in posledično alpskega smučanja. Tudi alpinizma, miniaturna športna različica alpinizma pa je športno plezanje. Sicer ni bila preplezana slovita severna stena Eigerja, 3967 m visoke gore v Bernskih Alpah, a Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v Bernu z uvrstitvijo v finale nove olimpijske kombinacije še enkrat potrdila, da ima vedno najvišje ambicije.

Korošica se je iz polfinala v kombinaciji balvanov in težavnosti kot vodilna uvrstila v sklepne boje, danes z začetkom ob 19. uri pa bo olimpijska šampionka iz Tokia lovila tudi že vozovnico za olimpijske igre v Parizu naslednjega leta. Namreč, dobitnice zlatega, srebrnega in bronastega odličja si bodo že zagotovile nastop v olimpijski francoski prestolnici.

Slovenska zvezdnica je sicer v polfinalu balvanskega kombinacijskega dela na SP v švicarski prestolnici poskrbela tudi za nekaj vznemirjenja. Na drugem balvanu je med enim od poskusov grdo padla, a posledice niso bile hujše. Zategnilo ji je mišice v predelu vratu in hrbta, kar je med premorom pred težavnostno preizkušnjo uspel urediti fizioterapevt Matej Bombač. Garnbretova v težavnosti vrha smeri sicer ni osvojila, je pa z višino 47+ dosegla drugi dosežek dneva. Boljša je bila le svetovna prvakinja iz Japonske Ai Mori z višino 51. V končnem seštevku je Janja Garnbret imela najboljši dosežek polfinala s 175 točkami od 200 možnih. Morijeva (136,9 točk), bila je šesta po balvanih, je na drugem mestu zbrala 38 točk manj.

Spet od ničle

»Balvane sem odplezala tako, kot sem si jih želela, dobro sem se počutila, bila sem spočita in zbrana. V težavnosti sem povsem v redu plezala, nisem pa najbolj zadovoljna, da mi je spodrsnilo v smeri. Zato, ker verjamem, da sem imela moči še za nekaj gibov. Sem pa zadovoljna s tem, da grem kot prvouvrščena v finale. V petek gre vse od ničle, obrnil se bo nov list in treba bo preživeti še en dan,« je povedala Janja Garnbret.

Slovenska asinja je v kombinaciji v letih 2018 in 2019 v Innsbrucku in Hačiodžiju osvojila naslova svetovne prvakinje, sicer takrat v kombinaciji balvanov, težavnosti in hitrosti. Od drugih slovenskih predstavnic je Mia Krampl bernsko polfinalno tekmovanje v kombinaciji končala na 14. mestu, Vita Lukan na 17.