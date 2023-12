V skokih zdaj prevladuje nemščina

Na začetku 45. sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih, v katerih so doslej za razliko od alpskega smučanja izpeljali še vse načrtovane tekme, prevladuje nemščina.

Po sanjskem startu avstrijskega zvezdnika Stefana Krafta, ki je bil nepremagljiv na uvodnih dveh postajah v Ruki in Lillehammerju, je minuli konec tedna v Klingenthalu vso konkurenco dvakrat premagal Karl Geiger, ki se je – zanimivo – v zgodovino vpisal kot prvi nemški zmagovalec posamične preizkušnje na tem prizorišču na Saškem.

»Ko sem v finalu druge tekme kot vodilni na vrhu zaletišča dolgo čakal na zeleno luč, mi je začelo srce hitreje bíti. Vedel sem, da razmere v zraku niso najboljše, zato mi je zelo odleglo, ko so me umaknili s startne klopi in mi omogočili, da sem se še enkrat ustrezno pripravil,« je dejal 30-letni Bavarec, ki je nato – ko je še drugič v dveh dneh v finalu preskočil zeleno črto – glasno zakričal od navdušenja.

Na to, da se bo že na veliki skakalnici v areni Vogtland zavihtel na najvišjo stopnico zmagovalnega odra, si ni drznil niti pomisliti, kaj šele na to, da mu bo to uspelo kar dvakrat.

Dohitel Peterko

»Vedel sem, da sem na pravi poti, nisem pa si mislil, da bo moje skakanje že sedaj dovolj dobro za zmago. Ne, tega res nisem pričakoval,« je priznal Geiger, ki se je z nedeljsko zmago, 15. v svetovnem pokalu, na 21. mestu večne lestvice izenačil z moravškim orlom Primožem Peterko. Karlovo slavje je predvčerajšnjim dopolnil tretjeuvrščeni Andreas Wellinger, na drugi stopnici pa jima je – mimogrede – družbo delal še en nemško govoreči skakalec, namreč Švicar Gregor Deschwanden.

Na vprašanje, čemu pripisuje izjemno ekipno moč Nemcev na začetku sezone – z njim (3.) in Wellingerjem (2.) ter Piusom Paschkejem (4.) in Stephanom Leyhejem (7.) so namreč trenutno v skupni razvrstitvi med elitno sedmerico kar štirje Horngacherjevi varovanci –, si je vzel nekaj časa za razmislek.

»Zagotovo smo dobro trenirali in po podrobni analizi prejšnje sezone več pozornosti namenili določenim malenkostim,« je odvrnil in na opazko, ali so na njihove zadnje uspehe vplivala tudi spremenjena pravila, odvrnil: »Ne vem. Na to je težko odgovoriti, toda menim, da smo imeli še najmanj težav s prilagajanjem, ker pri določenih stvareh prej še nismo bili tako na meji kot v drugih reprezentancah ...«

Kakorkoli že; odlične predstave nemških in avstrijskih skakalcev, ki se jim vse bolj približujejo tudi Slovenci, so sijajna napoved bližnje novoletne turneje, ki se bo 28. t. m. začela v Oberstdorfu, kjer je sicer doma Geiger.