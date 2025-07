V šampionskem slogu opravil z najtežjim Tourom

Prireditelji Toura so si tokrat za zaključek v Parizu zaželeli dvojni spektakel, ne le tradicionalni finiš pred nepreglednimi množicami na Elizejskih poljanah, temveč še kolesarki stadion na vzponu na Montmartre. A ta sprememba ni vplivala na to, koga so za kolesarskega kralja okronali pod Slavolokom zmage. Tadeju Pogačarju je še četrtič pripadla najbolj čislana rumena majica.

To je bilo sicer tretje Tadejevo kronanje v mestu luči, lani je na vrh odra za zmagovalce skočil v Nici, ki je kot zadnja postaja Toura nadomestila olimpijsko francosko prestolnico. A ne glede na to, kje zmaguje, Pogačar to počne v velikem slogu. Na 112. dirki po Franciji ni bilo nič drugače, 26-letnik s Klanca pri Komendi jo je dobil po štirih etapnih zmagah in 14 dnevih v rumeni majici.

Čeprav je bil tokratni Tour še posebej zahteven, je Tadej Pogačar užival. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Eden od vrhuncev dirke je bila tudi Pogačarjeva 100. karierna zmaga v 4. etapi v Rouenu. Podoben sprinterski podvig mu je uspel še v 7. etapi na Mur de Bretagne. A ključni sta bili pirenejski zmagi v 12. etapi na Hautacamu in 13. v vožnji na čas v Peyragudesu. Tu je dokončno strl zasledovalce, ki mu niso več prišli blizu.

Gotovo je še kakšno zmago želel dodati v zadnjem tednu v Alpah, ki so jih tako kot vedno od leta 2020 okupirali slovenski navijači. Vendar se je na izjemno zahtevni dirki, ki jo je otežilo še muhasto vreme, osredotočil na obrambo zajetne prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike).

A Pogačarjeva pot do zmage ni bila tako preprosta. To je svetovni prvak poudaril, potem ko je prestal zadnje hribovite pasti v 20. etapi. »Vsako leto govorimo, da je to najtežji Tour, najtežja dirka, kar smo jih kdaj odpeljali. Iskreno vam povem, da je letošnji Tour dosegel neko novo raven. Morda je bil le en dan, ko smo dirkali malo manj intenzivno. Če pogledate podatke izmerjene moči kolesarjev čez ves Tour, boste videli, da je bil izjemno zahteven. Tudi tokrat smo šli na vso moč skorajda od starta do cilja. Čeprav je bil eden od najtežjih Tourov, sem užival, ker sem imel dobre noge in sem bil dobro pripravljen,« je vidno utrujeni zmagovalec povedal po najhitrejšem Touru v zgodovini. S povprečno hitrostjo 42,8 km/h je v zgodovino poslal Vingegaardov Tour 2022 (42,1 km/h).

Vse bolj pa kaže, da Pogija letos ne bo na dirki po Španiji, na kateri je načrtoval naskok na svojo prvo rdečo majico. Po tako napornem Touru je verjetnejši scenarij, da bo izpustil še en tritedenski maraton, se osredotočil na ubranitev mavrične majice na SP v Ruandi in ji poskušal dodati še majico evropskega prvaka v Franciji.

Pripravlja se menjava rodov

Kje bo Pogačar dirkal in zmagoval v prihodnje, so sladke skrbi za slovensko kolesarstvo, v katerem se je na letošnjem Touru nakazala menjava rodov. Francoske ceste do preostalih treh naših jezdecev niso bile tako prijazne kot do Pogija.

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je dirko začel kot član velike četverice, ki naj bi se potegovala za zmago. Njegova predstava ter zlom in odstop Remca Evenepoela (Soudal Quick Step) pa so potrdili, da se je poker asov v boju za rumeno majico skrčil na par.

Osmo mesto je po letu 2017 Rogličeva najslabša uvrstitev na tritedenski dirki, ki jo je končal. Bržkone je bilo zanj dosegljivo peto mesto, a je šel Roglič, kot se za šampiona njegovega kalibra spodobi, v Alpah na vse ali nič. Ali je bil to ob dejstvu, da je na tretjem mestu končal njegov 11 let mlajši nemški moštveni kolega Florian Lipowitz, labodji spev 35-letnega zasavskega orla v boju za vrh na Touru, bo pokazal čas.

Ali je bil to labodnji spev Primoža Rogliča, bo pokazal čas. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Luka Mezgec (Jayco Alula), čigar sprinterski varovanec Dylan Groenewegen tokrat ni bil konkurenčen, je že naznanil, da je bila pri 37 letih to njegova zadnja dirka po Franciji, čeprav bo tudi prihodnjo sezono branil barve avstralske ekipe.

Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki nas je v preteklosti že razveselil s tremi etapnimi zmagami, kljub vrhunski pripravljenosti tokrat ni bil kos najmočnejšim ubežnikom. A pri 30 letih gotovo še ni rekel zadnje.