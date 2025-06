V šahu na koncu le slavil Carlsen

Magnus Carlsen je postal zmagovalec trinajste izvedbe superturnirja v norveškem Stavangerju. Pot do sedme lovorike na domačem prizorišču se je zanj na polovici turnirja zdela povsem rutinska, njegov poraz po velikem zasuku proti 19-letnemu Indijcu Gukešu pa je v boju za vrh močno premešal karte. Kot je dejal sam, pomeni ta spodrsljaj precejšen črn madež na njegovem zmagoslavju, saj je bil odločen dokazati, da brez dvoma ostaja najboljši igralec na svetu. Resnici na ljubo mu je to uspelo kljub omenjenemu porazu, po katerem je sicer potreboval kar nekaj časa, da je zbral potrebno motivacijo za nadaljnji boj, vseeno pa je bil v odločilnih trenutkih za končni razplet ponovno najboljši in je zasluženo obogatil svojo zbirko prestižnih turnirskih zmag.

Ključna je bila zmaga z belimi figurami proti takrat vodilnemu, Američanu Fabianu Caruani, v predzadnjem krogu, s katero se je Carlsen vrnil na vrh. Tam se je obdržal kljub temu, da se je za konec moral reševati še iz precejšnjih težav proti Indijcu Ardžunu Erigajsiju. V dramatičnem zadnjem krogu so imeli kar štirje igralci teoretične možnosti za osvojitev prvega mesta, Carlsen pa je kljub zanj neugodnemu materialnemu razmerju trdnjave in skakača proti dami nasprotnika uspel ustvariti dovolj protiigre za remi, ki mu je zagotovil končno zmagoslavje. Caruana je medtem namreč premagal njegovega najbližjega zasledovalca Gukeša in na ta način prišel do drugega mesta. Za zmagovalcem je zaostal za vsega pol točke, zato lahko močno obžaluje nekatere zapravljene priložnosti. Predvsem to velja za njegovo partijo z Erigajsijem, v kateri je tudi sam iz dobljene pozicije pod velikim časovnim pritiskom zdrsnil v poraz.

Prevladale izkušnje

Predstavnik nove generacije in aktualni svetovni prvak Gukeš je na tretjem mestu uspel ujeti stopničke, na četrtem pa je končal še en izkušen igralec, Hikaru Nakamura. V konkurenci deklet so prav tako prevladale izkušnje, do svoje druge zaporedne turnirske zmage pa je prišla 35-letna Ukrajinka Ana Muzičuk. Slavila je z minimalno prednostjo, saj je le pol točke za njo zaostala Kitajka Lei Tingjie, tretja pa je bila najstarejša udeleženka, 38-letna Indijka Humpy Koneru. Lanskoletna zmagovalka in svetovna prvakinja Ju Wenjun je tokrat presenetljivo končala šele na četrtem mestu, po aprilski vnovični ubranitvi naslova pa je bila tokrat preprosto premalo prodorna, saj je v standardnem tempu uspela zmagati le v eni partiji.