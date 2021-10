V regiji jim ne gre, drevi nazaj v Evropo

Po tretjem zaporednem porazu v ligi ABA, drugem v Ljubljani, se lahko košarkarji Cedevite Olimpije po svoje veselijo vrnitve na sceno evropskega pokala. V njem so se prejšnji teden izkazali z zmago na Gran Canarii, v drugem nastopu pa bodo drevi ob 20. uri gostili francoski Bourg, ki je začel mednarodno sezono z neuspehom proti beneški Umani (62:73) v domači dvorani. Pred prvim evropskim nastopom z gledalci na stožiških tribunah po 18. decembru 2019 se slovenskemu prvaku ponuja priložnost za drugi uspeh, ki je ne kaže zamuditi.

Olimpijin trener Jurica Golemac se strinja: »Po porazu proti Budućnosti se moramo dvigniti predvsem mentalno. Bourg prav tako prihaja z nizom treh izgubljenih tekem, zato bo igral agresivno. Gre za zelo kakovostno in atletsko moštvo, ki smo ga po večini spoznali že v prejšnji sezoni. Morali bomo igrati osredotočeno vseh 40 minut, predvsem pa bolj pametno kot v nedeljo. Žal mi je, da smo na zadnjih domačih tekmah razočarali navijače, a jih znova vabim, da nam pomagajo. Zmage bodo prišle, če se bomo še naprej borili.«

Ljubljančani so v drugem krogu evropskega pokala 2020/21 dvakrat ugnali Bourg, doma s 94:91 s 30 točkami Jake Blažiča, v gosteh precej lažje (77:64) z enakomerno porazdelitvijo bremena. Pri trenutno peti zasedbi francoske lige, ki je bila peta tudi v rednem delu prejšnjega prvenstva in v četrtfinalu izpadla proti Monacu, sta lani igrala nekdanja Olimpijina aduta Alen Omić in Zack Wright, v poletnih mesecih pa je novi trener Laurent Legname premešal igralski kader. Proti Umani sta dosegla dvomestno število točk le nigerijski branilec Rasheed Sulaimon (11) in center Pierre Pelos (10), v francoski ligi izstopata še branilec Julian Axel (povp. 11,8) in ameriški center Eric Mika (10,8), lani član beograjskega Partizana.

Ščuka bo dodatno vadil

Tudi Cedevita Olimpija ima precej dolžnikov, na zadnjih tednih je bilo preveč stvari prepuščenih Jacobu Pullnu in Blažiču. V prelomnih trenutkih je šepalo tako pri organizaciji igre kot pri poskusih globinske igre, slabosti pa bo po prehodu na ritem dveh tekem na teden še težje odpraviti, saj ima moštvo manj časa za individualno vadbo in uigravanje. To velja tako za košarkarje z drugih celin s padajočimi krivuljami, predvsem za organizatorja Marcusa Keena in centra Zacha Augusta, kot za slovenske reprezentante z izjemo Blažiča, še bolj pa za Luko Ščuko. Komaj 19-letno in 206 cm visoko krilo je Golemac ob začetku sezone potiskal v ospredje in uvrščal v začetno peterko, proti Gran Canarii in Budućnosti pa ni več dobil priložnosti za igro.

»Njemu je najtežje, vsi drugi so izkušeni in raje igrajo na tekmah, kot trenirajo. Z Luko bomo poskušali dodatno vaditi tudi med gostovanji, saj ima kot najmlajši največ energije. Dobro igra v obrambi, hitro teče, dobro meče, če ostane sam, in ni toliko vpleten v organizacijo igre. Ne smemo pozabiti, da se je predlani prebijal pri Novi Gorici v 3. slovenski ligi, lani pa lovil prve drobtinice pri nas,« vendarle vztraja Golemac.