V ponedeljek že veselo na delo

Odštevanje pred začetkom 19. svetovnega prvenstva za košarkarje prehaja v ustvarjalno obdobje. Mundial se bo začel čez 41 dni na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji s prvimi osmimi tekmami, dan pozneje, 26. avgusta, pa bo na sceno stopila slovenska reprezentanca in se v prvem nastopu pomerila z Venezuelo v Okinavi. Večina izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića bo zagnala motorje že v ponedeljek ob začetku skupnih priprav v Laškem in Celju, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey se jim bodo pridružili konec meseca.

Zamik pri treh članih udarne slovenske peterke ni posledica prevelike utrujenosti po klubskih obveznostih. Dončić je odigral zadnjo tekmo za Dallas 8. aprila in je zadnje tri mesece celo redno individualno treniral, da bi ostal na ustrezni telesni pripravljenosti za vrhunskega športnika. Čančar je končal ameriško sezono 13. junija, a je v celotni končnici v seštevku igral le deset minut ob zmagoslavju njegovega Denverja. Oba pa sta morala spoštovati pravila lige NBA in omejitev vadbenih dni v reprezentanci.

Tobey je z Barcelono osvojil špansko ligaško lovoriko 20. junija in je dobil nekaj dodatnih prostih dni za počitnice v ZDA, a tudi za iskanje novega kluba, s čimer se je soočilo še nekaj udarnih mož. Denimo drugi naturalizirani center izbrane vrste Jordan Morgan (na SP bo lahko igral le eden), saj je s Konyasporom izpadel iz prve turške lige, pa tudi Jaka Blažič in Klemen Prepelič. Slednja sta se lep del sezone ubadala s poškodbami, ki so v finalu slovenskega DP ustavile Eda Murića, pred ponedeljkovim začetkom priprav pa dokončno tudi Jurija Macuro.

Prepelič in Blažič na razpotju

Prepelič je pred slovesom od Valencie po treh letih igral polovico manj minut v španski ligi kot v sezonah 2019/20 (pri Joventutu) in 2020/21 pri Valencii. Blažič, ki je bil ob selitvi iz Stožic k Bahčešehirju predviden za nosilca igre, je v turški ligi nastopil le na 13 tekmah (ob povprečju 13,6 minute), njegov končni učinek pri deveti zasedbi prvenstva pa je bil 5,2 točke, 2,2 skoka in 1 asistenca. Na srečo je v finišu sezone prebrodil težave s hrbtom, zaradi katerih je kar poltretji mesec prisilno počival, a se po okrevanju vrnil v vsaj primerno telesno formo. Košarkarskih občutkov si verjetno še ni povsem povrnil. Lahko pa si jih bo med reprezentančnimi pripravami, verjetno mu ne bi niti škodilo, če bi pri 33 letih našel varno klubsko zatočišče in se v primeru ustrezne finančne ponudbe odločil za vrnitev k Cedeviti Olimpiji.