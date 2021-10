V Podčetrtku svetovni asi futsala

V prihodnjih dneh bodo vse oči uprte v Slovenijo. Točneje v Podčetrtek, ki je že lep čas zapisan na evropski zemljevid futsala in kjer slovenski prvak Dobovec igra svoje evropske tekme. Tudi letos, ko se futsal liga prvakov vrača h koreninam in tekmovalnemu formatu iz časov pred covidom-19. Na vrsti je osem turnirjev glavnega dela LP, v katerih se v osmih skupinah meri 32 ekip. Polovica se jih bo uvrstila v elitni del.

Ob Dobovcu se bodo za tri mesta v elitnem delu LP potegovali še evropski klubski prvak Sporting, francoski ACCS in kazahstanski Atyrau. Slovenski predstavnik pili še zadnje podrobnosti pred današnjim začetkom turnirja. Na Uefini lestvici zaseda visoko 7. mesto, a je dobil precej zahtevno skupino.

V uteho mu je dejstvo, da gredo iz skupine v elitni del (med 16 najboljših v Evropi) tri ekipe. V glavnem delu LP bodo iz skupin od 1 do 4 (te so zahtevnejše) med 16 napredovale po tri ekipe, iz skupin 5–8 po ena. Štirje prvaki skupin elitnega dela si bodo zagotovili vozovnico za finalni turnir, ki bo konec aprila 2022. Dobovec je doletela posebna čast, saj bo eden od osmih gostiteljev turnirjev glavnega dela tekmovanja. Turnirje glavnega dela bodo gostili še Olmissum, Mostar SG, Uragan Ivano-Frankivsk, Luxol St. Andrews, Žalgiris, Pesaro in Lučenec.

Prišel tudi Ricardinho

Konkurenca v Obsotelju bo peklenska in trofejna. Sporting iz Lizbone je evropski prvak, za nameček ima v svoji zasedbi devet portugalskih reprezentantov, ki so pred tremi tedni postali svetovni prvaki. Da je mera polna, dodajmo, da bo v dresu francoske ekipe ACCS nastopil tudi Portugalec Ricardinho, eden najboljših igralcev futsala vseh časov. Uvodoma se bo ekipa Kujtima Morine, uspešnega hrvaškega trenerja na klopi Dobovca, pomerila s podprvakom Kazahstana. Morina je vesel, ker ima na voljo vse razpoložljive igralce s Kristjanom Čujcem na čelu, najbolj izkušenim slovenskim igralcem.

»Pred nami je zelo težka skupina, a verjamem v našo kakovost, da bomo pravi, ko bo treba, in da se bomo uvrstili v elitni del LP. Pričakovati je, da bo Sporting upravičil svojo vlogo in si nabral devet točk, za preostali dve mesti pa smo tu mi, Francozi in Kazahstanci,« je napovedal domači kapetan, tudi športni direktor ekipe Rok Mordej.

»Na obrazih naših igralcev spet vidim željo, lakoto po uspehu, predvsem pa zmagovalno miselnost! Od svoje igre ne odstopamo: smo ekipa, ki želi igrati. Sporting je favorit, mi svojo priložnost vidimo v dvobojih s Francozi in Kazahstanci. A tudi oni vidijo priložnost v nas. Vsaka tekma bo pomembna, za nas že prva z Atyraujem, ki ima izredno kakovostno ekipo. Ob petih Brazilcih je v njej še nekdanji ruski reprezentant Aleksandr Fukin,« spomni Morina, ki se je s Fukinom in Brazilcem Deom soočil že v lanski sezoni, ko je Dobovec za uvrstitev na finalni turnir LP ugnal Aktobe v Kazahstanu. V Obsotelju se nadejajo petega preboja med 16 najboljših v Evropi, kjer bo Dobovec jutri odigral 22. tekmo. Doslej jih je dobil 13, izgubil pa osem.