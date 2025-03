V Planici zadnja tekma sezone: vsi obljubljajo napad na polne

Oba globusa sta že oddana. Veliki je pripadel Avstrijcu Danielu Tschofenigu, malega pa je na veselje navijačev pod Poncami po petkovi zmagi osvojil Domen Prevc. Danes bo ob 9.30 letelo le še 30 najboljših skakalcev sezone.

Slovenski navijači si lahko na letalnici bratov Gorišek obetajo še eno uspešno tekmo.

V petek sta Prevc in Anže Lanišek z dvojno zmago poskrbela, da je v dolini donela Zdravljica, sobotno zadnjo ekipno tekmo sezone pa so Slovenci v postavi Lovro Kos, Prevc, Timi Zajc in Lanišek končali na tretjem mestu, kar je manj od pričakovanj, a fantje pravijo, da medalji ne bodo gledali v zobe.

Za zadnjo tekmo sezone, na kateri bo od Slovencev nastopila le omenjena četverica, vsi obljubljajo napad na polno. »Zadnji dan si želim predvsem uživati in si dokazati, da lahko tudi na zadnji tekmi sezone naredim še kakšno izboljšavo,« pravi Prevc.

Lanišek se kot najboljši Slovenec v pokalu bori tudi za končno četrto mesto: »Bo, kakor bo, pomembno je, da grem gor, da skočim in uživam, potem se bomo pa borili in seštevali.«

Zajc pravi, da še ima rezerve. »Nekaj jih je. Ni pa to, da bi pričakoval zmago, ampak želim dvakrat poleteti proti zadnji rdeči črti.«

»Želim si malo lepše skakati kot na ekipni tekmi. Če bom naredil tri takšne skoke kot v poskusni seriji, bom več kot zadovoljen. Tam sem pokazal, da znam skočiti,« pa je dejal Kos.

