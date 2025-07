V Parizu na stopničkah Pogačar in Roglič

Podaljšan prvi teden Toura – zaradi francoskega nacionalnega praznika so vanj stlačili kar 10 etap – je bil zelo zanimiv za navijače in še bolj naporen za kolesarje, ki jim je prvi dan premora v Toulousu prišel še kako prav. V rumeni majici ga je preživel Irec Ben Healy (EF Education), a le zaradi darila Tadeja Pogačarja in njegove ekipe UAE, ki hrani naboje za odločilno drugo polovico dirke in veliki obračun z Jonasom Vingegaardom ter njegovo Vismo Lease a Bike.

»Pogačar in Vingegaard izstopata, Remco Evenepoel se zelo trudi, da bi bil zraven, vendar v dolgih klancih ni konkurenčen. Zato se odpira vprašanje, ali sploh kdaj bo,« je nekdanji kolesarski olimpijec Bojan Ropret potegnil črto pod prvo polovico 112. Toura, na katerem Pogačar brani lansko zmago, ki si jo je prikolesaril z dobrimi šestimi minutami prednosti pred Vingegaardom.

Tokrat ima pred Dancem 1:17 prednosti. »Tadej je malo bolj previden, bolj taktično dirka, ne na glavo. Po tej plati je bolj dozorel kot minula leta. Vseeno pa rad pokaže, da je močan, da želi biti gospodar dirke, zmagati. Jonas je zadržan, kot ga poznamo iz minulih let, morda je še bolj hladen. Je pa bolj eksploziven, bolj se drži Pogačarjevega kolesa in zato troši manj energije. Z ekipo Visma Lease a Bike je povzročil že veliko škode drugim moštvom, ne nazadnje je taktika te ekipe pripomogla tudi k temu, da je Pogi izgubil dva dobra pomočnika,« je nadaljeval Ropret, ki je prepričan, da nas čakata še dva tedna negotovosti.

Oslabljeni v Pireneje

Vanju gre Pogačar brez Joãa Almeide, ki je odstopil zaradi posledic padca v 7. etapi, in z načetim Pavlom Sivakovom, ki se ob zdravstvenih težavah bori za preživetje na dirki. Od četrtka naprej pa so na vrsti Pireneji.

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) se jim približuje na 9. mestu v skupni razvrstitvi, za Pogačarjem zaostaja 3:12. »Primož tekmuje bistveno boljše, tehnično lepše kot na zadnjih dirkah. Njegovi ekipi se doslej bilo treba izpostavljati, tako da težko ocenimo njeno moč. Izgubljal je, ko sta napadala Pogačar in Vingegaard, a nikoli toliko, da bi ga odpisali. Morda zaradi zaostanka kakšen dan tekmeci ne bodo takoj skočili za njim in se bo odpeljal. Je kandidat za 3. mesto, gotovo pa bi moral dirko končati vsaj v prvi peterici. V gorah bosta od njega bržkone močnejša le Tadej in Jonas,« trener Luke Mezgeca pravi o 35-letnem slovenskem asu.

»Kronometer v 13. etapi bo dal prvo realno sliko, kam kdo sodi. S starostjo je Primož morda izgubil malo ostrine, ali pa je ostal na enaki ravni, mlajši pa so napredovali. To je naravna selekcija, pri kateri imajo starejši kolesarji tudi svojo prednost, večjo vzdržljivost in manjše krize kot pri mladih kolesarjih, če pride do njih,« je še povedal Ropret.