V Ormožu vonj po martinovem

Dvoboj edinih predstavnikov slovenskega rokometa v Evropi bo zaznamoval osmi krog v ligi NLB. Jeruzalem je slabo začel sezono, toda bolj ko se bliža martinovo, boljša je forma vinarjev trenerja Saše Prapotnika. Gorenje si še enega poraza ne sme privoščiti, če želi resno računati na ubranitev naslova državnega prvaka. Na Hardeku se obeta razburljiv derbi.

Ormožani, v prejšnji sezoni četrti v 1. SRL, so izgubili prve štiri tekme, nakar so dobili zadnji dve, v sredo so ugnali Slovenj Gradec. Prej so dosegli zgodovinski uspeh, ko so v dveh tekmah izločili islandski Selfoss in se prebili v tretje kolo pokala EHF. Njihov naslednji tekmec bo švicarski Aarau. Jeruzalem noče zapustiti zmagovitih tirnic in bo storil vse, da bi točki ostali v Prlekiji. Velenjčani so po dveh hladnih prhah dobili zadnjih pet tekem v DP, tudi v evropski ligi so pustili dober vtis na tekmah z Magdeburgom in La Riojo. Zdaj bodo poskušali unovčiti evropske izkušnje na domači sceni.

V domačem taboru napovedujejo tekmo 'za gušt' in pričakujejo polne tribune. »Ja, res je že mogoče čutiti, da se bliža martinovanje, ki je v naših koncih prav poseben praznik. Tudi v ekipi je zavel pozitiven duh, potem ko smo se sprostili in dobili nekaj tekem,« je zadovoljen, kako se razpleta jesen, trener Prapotnik, ki je z Ormožani že znal vzeti mero osam. Vendar niti ne pomišlja, da bi jih označil za redne stranke. »Še zdaleč niso naša stranka, bomo pa vsekakor poskušali dobiti tekmo. A ne bo nobene tragedije, če nam ne bo uspelo. Gotovo ne gremo v derbi z belo zastavo.«

Dvorana bo polna

Nazadnje je proti Korošcem Tilen Kosi dosegel deset golov in Prapotnik je na splošno zadovoljen s formo ekipe. »Sprva smo imeli težave, ker smo zamenjali skoraj celotno obrambo. Nekaj časa je trajalo, da smo osvojili sistem. Zdaj že dobro funkcioniramo. Glavne rezerve so v napadu,« pravi selektor zlatih slovenskih mladincev iz leta 2018, ki računa na podporo navijačev: »Dvorana bo gotovo polna. Polna je bila proti Selfossu, v sredo smo se bali, da ne bo ljudi, pa so bile tribune spet dobro zapolnjene. Navijači so že spraševali, kje bo mogoče kupiti vstopnice za Gorenje, zato si obetam lep derbi, zmaga pa naj boljši.«

Reprezentanca v Zrečah

Sledil bo reprezentančni premor. Slovenci Ljubomirja Vranješa se bodo zbrali v ponedeljek v Zrečah in se po tednu dni treningov v soboto v Novigradu na prijateljski tekmi pomerili s Hrvaško. To bodo že priprave na januarsko evropsko prvenstvo na Madžarskem, kjer bodo Slovenci branili četrto mesto iz Švedske 2020. PETER ZALOKAR