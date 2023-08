V Okinavi ni šale z bratrancema Prepelič

Pred tretjim nastopom na 19. svetovnem prvenstvu v košarki se je slovenski reprezentanci ponujalo obilo možnih poti do zmage. Izbrala je nekoliko manj neposredno in udobno različico, med dvobojem z Zelenortskimi otoki na trenutke zašla tudi na luknje na makadamski podlagi, a varno prispela do cilja. Po vodstvu s 24 točkami razlike in končnem uspehu z 92:77 (69:55, 45:38, 24:21) pa se za izbrance Aleksandra Sekulića mundial po svoje šele začenja. Ob petkovem začetku drugega kroga se bodo ob 14.10 pomerili z Avstralijo, v nedeljo z Nemčijo (13.10), v četrtfinale pa se bosta uvrstili le najboljši moštvi iz nove skupine K.

Na prejšnjih SP so slovenski košarkarji skupno doživeli tri poraze v uvodnih treh dvobojih – leta 2006 proti Italiji in ZDA, štiri leta pozneje vnovič proti Američanom –, letos so jih tako kot leta 2014 preskočili brez praske. Po Venezueli in Gruziji so ugnali še afriškega novinca na največjih mednarodnih tekmovanjih, ki se je pred selitvijo k razvrstitvi od 17. do 32. mesta še enkrat predstavil kot simpatično in borbeno moštvo. Izkoristil je nekoliko lagodnejšo igro tekmecev in slabši strelski dan Luke Dončića, ki je zadel prvi met iz igre šele tik pred polčasom s svojim devetim poskusom, konec tekme pa pričakal z zanj skromno bero 19 točk (met za dve točki 4:9, za tri 1:8, prosti meti 8:11). V 31 minutah je zbral še 9 asistenc in 7 skokov, s povprečjem 30 točk pa vendarle ostal na prvem mestu med najboljšimi strelci letošnjega SP.

Sekulić: Šteje le zmaga

Slovenska zasedba je kljub vsemu imela dovolj orožij, da senzacija v Okinavi ni bila možna. Ob preventivni odsotnosti Jake Blažiča sta se izkazala bratranca Prepelič iz Slovenske Bistrice: starejši Klemen je prispeval 18 točk (za dve 3:3, za tri 3:8) in 7 asistenc, mlajši Bine 11 točk in 4 skoke. Aleksej Nikolić je pristavil 11 točk (za tri 3:6) in 4 asistence, Mike Tobey 9 točk, Gregor Hrovat 7, Žiga Dimec in Zoran Dragić po 6, Jakob Čebašek 3 in Žiga Samar 2 točki. Pri Zelenortskih otokih, ki so vodili le s 4:2, v 23. minuti zaostajali le za tri točke, 14 minut pozneje pa celo s 64:88, je bil najučinkovitejši Betinho Gomes s 17 točkami. Prvi zvezdnik moštva Walter Edi Tavares je prispeval 9 točk, 10 skokov in 5 asistenc. Slovenci so bili na koncu celo manj natančni pri metih iz igre kot Afričani (43:48 %), a so dosegli 15 točk več s prostimi meti in dobili skok z 39:32.

»Dosegli smo, kar smo si želeli, saj je pomembna le zmaga. V drugem polčasu je bila naša obramba precej bolj čvrsta in s tem nam je stekel tudi napad. Ko vodiš z dvomestno prednostjo, je lažje igrati, zato je bila naša predstava po glavnem premoru občutno boljša kot prej,« je ocenil Sekulić.