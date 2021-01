V napetem zaključku izvlekli točko proti Švedom, kocka bo padla v nedeljo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji tekmi 2. kroga drugega dela svetovnega prvenstva v Egiptu igrala neodločeno s Švedsko 28:28 (14:15).



Slovenci so bili po hudem boju na robu poraza. Slabe pol minute pred koncem so zaostajali za gol, izenačujoči zadetek pa je tri sekunde pred koncem dvoboja dosegel krožni napadalec Matej Gaber. Izbrance švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa le nedeljska zmaga nad Egipčani pelje med najboljših osem na letošnjem zaključnem turnirju, v nasprotnem primeru bodo končali svoje nastope.



Izbranci 47-letnega švedskega strokovnjaka na slovenski klopi so - tako kot na tekmah skupinskega dela proti Rusom in Belorusom - slabo odprli tekmo. Po njihovi izjemno medli igri v obeh smereh so že po sedmih minutah zaostali za tri gole (1:4), enajst minut kasneje pa je zaostanek narasel že na pet zadetkov (6:11).



Vranješeva minuta odmora in nekatere taktične spremembe so vendarle prinesli premike v slovenski igri. Švedi, ki so pred začetkom tekme poveličevali svojega rojaka in slovenske rokometaše, ter jim namenili vlogo papirnatih favoritov, so v prvih petnajstih minutah prikazali izjemno zrelo predstavo, v drugi polovici prvega polčasa pa so se v njihovi igri pojavile prve luknje.

Slovenci so to izkoristili, z veliko boljšo igro v obrambi so se v 22. minuti približali na dva gola (10:12), štiri minute kasneje pa po golu Dragana Gajića s sedemmetrovke povsem zadihali za ovratnik štirikratnim svetovnim prvakom (12:13).



Slovenski rokometaši so na polčasu imeli najmanjši možni zaostanek (14:15). V 34. minuti so jih po projektilu Boruta Mačkovška tudi ujeli in izenačili na 17:17, dve minuti kasneje pa je Blaž Blagotinšek svoje soigralce popeljal do prvega vodstva na tekmi (18:17). A nato so znova do sape prišli Skandinavci in jim v 41. minuti ušli na tri gole (18:21).



Vranješ je v kriznih trenutkih znova zahteval minuto odmora ter prekinil zadrego svojih varovancev. Sprva je kazalo, da so našli recept za Švede, saj so se v 45. minuti po golu Blagotinška približali na gol (22:23). Do konca tekme so porabil veliko energije, da so ujeli svoje tekmece. To jim je končno uspelo v 56. minuti, ko je Dragan Gajić izenačil na 26:26.



V končnici so Slovenci in Švedi imeli številne priložnost, a so oboji naredili tudi številne napake. V izjemno živčni vojni je v zadnji minuti kazalo na zmago Švedov, ki so slabe pol minute pred koncem povedli po golu Hampusa Vanneja. Slovenija je 18 sekund pred koncem zahtevala minuto odmora, v igri 7-6 pa je izenačujoči gol dosegel Gaber.



»Imeli smo številne priložnosti za zmago, a smo v odločilnih trenutkih naredili preveč napak, kar velja tudi za Švede. Neodločen izid je glede na potek dogajanja še najbolj pravičen, a sem vseeno razočaran. Švedi nas niso presenetili, smo pa mi presenetili same sebe. V nedeljo nas čaka tekma odločilna tekma za preboj v četrtfinale, na njej moramo pokazati vse kar znamo,« je po tekmi dejal Miha Zarabec.



Pred zadnjim krogom sta na vrhu Egipt in Švedska s po šestimi točkami, Slovenija in Rusija jih imata po pet, Belorusija dve, Severna Makedonija pa je brez njih.



Pari nedeljskega zadnjega kroga so Belorusija - Severna Makedonija (15.30), Slovenija - Egipt (18.00) in Rusija - Švedska (20.30).

