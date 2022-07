V mesto angelov po izgubljena krila

Gareth Bale morda nikdar ne bi osvojil lige prvakov in zaslužil toliko denarja, če ne bi leta 2013 prestopil iz Tottenhama v Real Madrid za tedaj rekordnih 100 milijonov evrov, verjetno pa bi bil boljši nogometaš. Z belim baletom je bil petkrat evropski prvak, vendar je v zadnjih letih grel klop ali pa še to ne. Pri 32 letih se je odločil, da se bo preizkusil v severnoameriški ligi MLS, v kateri igrata tudi Slovenca Žan Kolmanič (Austin) in Aljaž Ivačič (Portland).

Valižan je v ponedeljek opravil prvi trening za moštvo Los Angeles FC, s katerim je podpisal zgolj enoletno pogodbo, vendar ob tem zanikal, da se je podal v upokojensko ligo. V ZDA želi spet pokazati vse svoje znanje in si tako priboriti mesto v reprezentanci Walesa za euro 2024 in morda tudi svetovno prvenstvo leta 2026. »V mojih nogah je še veliko sezon, nisem prišel le za pol leta ali leto. Tukaj želim ostati, kolikor bo mogoče,« zagotavlja Bale.

V MLS je igralski kader vreden okroglo milijardo evrov, v njej je 37 Argentincev in 33 Brazilcev, najdražji igralec je Lorenzo Insigne (Toronto; 25 milijonov evrov). »LA zame ni samo zadnja postaja pred upokojitvijo. Želim pustiti pečat klubu in ligi. Veselim se prihodnosti,« je nov izziv našel Bale, ki bo v soboto dopolnil 33 let.

Novembra bo v Katarju vodil Wales, ki se je na mundial uvrstil prvič po 64 letih, na svoj novi izziv pa gleda skozi prizmo reprezentance. »Igranje v Los Angelesu je zame najboljša priložnost, da nastopim na EP. To je moj prvi cilj,« je povedal Valižan.

Igralec, ki je kariero začel leta 2006 v Southamptonu, je hvalil MLS (Major League Soccer) in dejal, da je veliko boljša, kot si predstavlja večina Evropejcev. »Kakovostna raven igre hitro napreduje, v zadnjih desetih letih je nogomet v Ameriki naredil ogromen korak naprej.«

Po Beckhamovih stopinjah

Zvezdnik, ki je z Realom osvojil 19 lovorik v devetih sezonah, verjame, da bo kakšen pokal obogatil tudi vitrino LAFC. »Želim pomagati k priljubljenosti nogometa med športnimi navdušenci v ZDA,« si polne tribune obeta Bale, ki v MLS sledi stopinjam Davida Beckhama, ki je igral za LA Galaxy, zdaj pa je solastnik moštva Inter Miami.

Razveselil se je tudi novice, da je Wayne Rooney postal trener moštva DC United, pri katerem je tudi igral. »Pomembno je, da MLS privablja znane osebnosti iz sveta nogometa, s tem bo pridobila tudi gledalce po svetu in še hitreje rasla. Lepo je postati del te zgodbe o uspehu,« je še dodal krilni napadalec ob prihodu v mesto angelov, kjer že vrsto let blesti hokejist Anže Kopitar, navijač Real Madrida, od katerega si je moštvo Los Angeles Kings izposodilo krono v grbu.