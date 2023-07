V Mariboru takega dogodka še niso imeli

Vse je pripravljeno na največji poletni športni dogodek v Mariboru – med 23. in 29. julijem 2023 bo namreč Olimpijski festival evropske mladine. Največje večpanožno športno tekmovanje v zgodovini Slovenije bo v štajersko prestolnico pripeljalo več kot 3500 članov reprezentanc iz 48 evropskih držav. #TeamSlovenia bo imela predstavnike v vseh 11 športnih panogah, ki so na tekmovalnem sporedu in bo tako štela največ članov do zdaj.

