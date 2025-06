V Mariboru bodo ta konec tedna poganjali s srcem (FOTO)

V osrčju Štajerske bo letos znova zaživela kolesarska tradicija. Najstarejši slovenski rekreativni kolesarski maraton Okoli Pohorja bo že 46. leto zapored povezal ljubitelje narave, gibanja in skupnosti. Dogodek, ki bo v nedeljo, 8. junija, organizira KD Branik, vrača pa se z novostmi, svežo energijo in jasnim sporočilom: Poganjaj s srcem.

Glasbena premiera

Letos bo dogodek še posebno slovesen – maraton je prvič v zgodovini dobil svojo uradno himno. Avtor je priljubljeni mariborski raper Emkej, ki je s skladbo ujel duh kolesarstva, lepoto pohorske narave in moč skupnosti. Pesem bo otvorila dogodek in pospremila udeležence skozi enega najlepših kolesarskih doživetij v Sloveniji.

»Sodelovanje z Emkejem simbolizira povezavo med športom in kulturo, kar je tudi bistvo maratona – gibanje, skupnost in uživanje v okolju, kjer živimo,« poudarja Niko Senekovič iz KD Branik.

Emkej dodaja: »Zelo rad predstavim svoje kraje, ki so idealni za kreativo, rekreacijo in regeneracijo. Vesel sem, da lahko s svojo glasbo podpiram zdrav življenjski slog.«

Emkej je s skladbo ujel duh kolesarstva, lepoto pohorske narave in moč skupnosti. FOTO: Alen Orgolič

Minula leta je bil start na Glavnem trgu, letos bo na Lentu. FOTO: Andreas Smrdel

V primerjavi s preteklimi leti, ko sta bila start in cilj na Grajskem trgu, se bo letos začelo in končalo na prenovljeni lokaciji na Lentu v Mariboru, kar dogodek dodatno umešča v mestno središče in omogoča večjo dostopnost ter varnost.

Regijski pomen in podpora turizmu

Maraton ima širši pomen za regijo. Regionalna razvojna agencija (RRA) Podravje – Maribor s partnerji podpira dogodke, ki krepijo vlogo Maribora kot centra kolesarskega turizma. »S tovrstnimi pobudami uresničujemo vizijo trajnostnega turizma in povezovanja različnih deležnikov,« pravi Nataša Ritonija, direktorica RRA.

Različne trase 147 km Za najvztrajnejše – 1269 metrov vzpona, 4 okrepčevalnice. 72 km Srednje zahtevna – 683 metrov vzpona, 3 okrepčevalnice. 50 km Lažja – 404 metre vzpona, 2 okrepčevalnici. 30 km Družinska – 191 metrov vzpona, 1 okrepčevalnica.

Dogodek ima tudi pomembno dobrodelno noto – en evro od vsake prijave bo namenjen letovanju otrok prek Zveze prijateljev mladine Maribor. Udeleženci lahko ob prijavi prispevajo dodatnih pet evrov, otroci do 15 let pa ob spremstvu odraslih sodelujejo brezplačno.

A bo ta konec tedna v Mariboru v znamenju kar dveh velikih dogodkov. Dan pred maratonom, v soboto, 7. junija, bo mesto gostilo start 4. etape Dirke po Sloveniji, hkrati pa bo potekal družinski kolesarski izlet po Dravski kolesarski poti (Maribor–Ptuj). Tako se bo Štajerska v dveh dneh prelevila v pravo središče kolesarskega dogajanja.

Maraton Okoli Pohorja ni le športni dogodek – je praznik gibanja, druženja in ljubezni do narave. Ne glede na pripravljenost ali starost vsakdo lahko najde svojo pot in postane del kolesarske zgodbe, ki traja že skoraj pol stoletja.