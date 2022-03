V Ljudskem vrtu kot na Divjem zahodu

LJUBLJANA • V Ljudskem vrtu je bilo napeto in divje. V tekmi 25. kroga 1. SNL je imel Bravo prednost z 2:0, ko je glavni sodnik Matej Jug prekinil tekmo, ker je s tribune trd predmet zadel stranskega sodnika, da je ta padel na tla. Po nekaj minutah prekinitve se je tekma nadaljevala in bila znova prekinjena po znižanju zaostanka na 1:2. Po skoraj 100 minutah se je Bravo lahko veselil zmage, Mariborčane pa bo bržkone doletela huda kazen.

Ivica Guberac zadel s 35 m Izidi 25. kroga – Maribor: Bravo 1:2 (Đorđe Ivanović 86.; Matija Kavčič 48., Stefan Milić 78.), CB24 Tabo r: Koper 1:1 (Dino Stančič 90.; Ivica Guberac 59.), Domžale: Mura 1:1 (Marko Martinović 31.; Jan Gorenc 29.), Celje: Kalcer Radomlje 0:0, Olimpija: Aluminij večerna tekma; vrstni red strelcev: 13 – Maks Barišić (Koper), 12 – Ognjen Mudrinski (Maribor), 9 – Mustafa Nukić (Olimpija). Pari 26. kroga: Bravo – CB24 Tabor, Celje – Domžale, Radomlje – Koper (vsi 9. t. m.), Aluminij – Maribor, Mura – Olimpija (oba 10. t. m.).

Ko je Ivica Guberac po uri igre iz oddaljenosti krepko prek 30 m sprožil projektil in zabil enega od najlepših golov v prvenstvu, se je zdelo, da je naposled konec nesrečnega obdobja za Koprčane. Toda lokalni derbi v Sežani, začinjen z burjo, se je šele začel spreminjati v razburljivo in srhljivo bitko, ki je imela presenetljiv razplet.

Koprčanom gre vse narobe, vse se je zarotilo proti njim. V tednu dni so izgubili vsaj štiri točke, če ne več. Začelo se je z derbijem v Stožicah in podarjenim golom za Olimpijino izenačenje (2:2), nadaljevalo s porazom sredi tedna proti Mariboru (1:2), ko so v zadnjih sekundah zatresli vratnico za izenačenje, vrhunec nesrečnega niza pa je bil včeraj v Sežani: pri vodstvu z 1:0 so Koprčani izpeljali zadnji napad, s katerim bi morali le potrditi zmago. Toda Lamin Colley je bil neroden pred domačim vratarjem Janom Koprivcem. Priložnost se je ponudila še Kaheemu Parrisu, a Jamajčan je bil nespreten. Z jalovim poskusom strela je Sežančanom v 93. minuti omogočil še zadnji napad iz obupa. Prinesel je gol, sedmega prvenstvenega Dina Stančića, s katerim je bil Tabor nagrajen za vztrajnost.

Prva Liga Telemach Maribor 25 15 3 7 39:26 48 Koper 25 12 7 6 41:32 43 Olimpija 24 12 6 6 28:22 42 Bravo 25 10 8 7 25:22 38 Mura 25 9 10 6 33:33 37 Domžale 25 9 8 8 34:30 35 Radomlje 25 7 6 12 30:37 27 Celje 25 7 5 13 27:35 26 Tabor 25 5 7 13 22:27 22 Aluminij 24 4 8 12 22:37 20

Od treh do reševanja ene točke

Tudi prvi sobotni tekmi tega kroga sta se razpletli brez zmagovalca. Celjani ostajajo največje razočaranje drugega dela sezone, proti Radomljanom so streljali s praznimi naboji. V Domžalah je imel prvak v prvem polčasu na pladnju tri točke, v drugem je reševal točko.

«Bili smo precej premočni, še preden smo zadeli, smo dvakrat zatresli okvir, imeli še dve, tri sijajne priložnosti. Morali bi biti v prednosti vsaj za gol ali dva. Težko je ponoviti še en tak polčas, tudi Domžale so odlične in v drugem delu sezone še brez poraza,« je po nizu treh tekem, v katerih so v soboškem taboru upali na vsaj sedem točk, osvojili pa le dve, razmišljal trener Damir Čontala. Sobočane zdaj čakata derbija, najprej z Olimpijo, konec tedna pa še z Mariborom.

«Kolikor smo bili učinkoviti, toliko smo dobili, točko. Prvi polčas je pripadel Muri, drugi nam,« pa je po dvoboju številnih priložnosti povedal domači trener Dejan Djuranović.