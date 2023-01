V Kranjski Gori trije zgodovinski vrhovi

Nova, 59. zlata lisica alpskih smučark, še četrto leto zapored zaradi snežnih razmer v Kranjski Gori namesto v Mariboru, je prinesla tri mejnike. Mikaela Shiffrin se je s prvim mestom v nedeljskem veleslalomu po številu zmag v svetovnem pokalu izenačila z dozdajšnjo žensko rekorderko Lindsey Vonn (82). Shiffrinova je v Kranjski Gori zmagala osmič v sezoni, že jutri pa lahko na slalomu pod žarometi v Flachauu, kjer je doslej slavila že štirikrat, postavi nov ženski rekord s 83 zmagami v svetovnem pokalu. Do konca sezone pa lahko glede na formo 27-letnice pade tudi absolutni rekord. Tega si še vedno lasti Šved Ingemar Stenmark s 86 zmagami. »Ne morem verjeti. Pred finalom sem bila tako živčna, da sem na obrazu dobila izpuščaj. Ne vem, zakaj, morda zaradi te številke 82,« je bila čustvena Shiffrinova.

Valerie Grenier je s sobotnim triumfom, prav tako v veleslalomu, prvič stopila na oder za najboljše tri in Kanadi prinesla prvo veleslalomsko zmago v ženski konkurenci po 6. januarju 1974, ko je v Pfrontnu na najvišjo stopničko stopila Kathy Kreiner. S sobotnim 8. mestom pa je veleslalomsko uvrstitev kariere zabeležila Ana Bucik. Novogoričanka je tako za eno mesto izboljšala svojo dosedanjo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu lani s Kronplatza ter za tri svojo najboljšo uvrstitev z veleslalomov v Kranjski Gori, lansko 12. mesto. »Ničesar nisem skrivala, to je bil cilj, ki sem si ga želela, nekaj, kar je dosegljivo. A še vedno je bilo treba dobro smučati, tako da sem vesela, da mi je to uspelo pokazati. Če bi nekako združila zgornji del prvega teka in spodnji del druge vožnje, bi bila to verjetno moja optimalna vožnja,« Ana Bucik ni skrivala zadovoljstva. »Zdelo se mi je, da sebi dolgujem dober veleslalom, že kar nekaj časa sem ga imela v nogah. Smučala sem tako, kot že kar nekaj časa to počnem na treningih. Gre tudi za teren, ki mi ustreza, dobro ga poznam, tudi sneg mi je zelo všeč, vse se je malce poklopilo. Poleg tega na progi ni bilo lukenj in se je dalo zelo dobro smučati,« je opisala doživeto.

Supervikend

Bucikova je bila v drugem, nedeljskem veleslalomu 10. Na treh tekmah v novem letu se je tako uvrstila v najboljšo deseterico, s petim mestom na slalomu v Zagrebu je tudi postavila izid sezone. »Zelo sem vesela in zadovoljna s svojim smučanjem. Uspelo mi je to, kar sem si želela pred koncem tedna. To sta dva rezultata med deseterico,« je zlatolisičjo izkušnjo obrazložila Bucikova.

Tina Robnik, ki se vrača po poškodbi, je bila v soboto zelo blizu uvrstitvi v svoj prvi finale v tej sezoni. Za 30. mestom, ki je še vodilo v drugo vožnjo, je zaostala 37 stotink, osvojila je končno 38. mesto. Robnikovi je šlo v nedeljskem veleslalomu bolje, prebila se je v drugi nastop in finale končala na 29. mestu. Tako je osvojila svoji prvi točki za svetovni pokal v tej sezoni. »Na vrhu sem se počutila resnično dobro, res sem si zaupala. Nato se mi je pripetila nenadna napaka, malce sem se ustrašila, saj bi skoraj zapela količek. Nato so se napake ponovile in ni bilo prijetno. Vseeno sem se resnično borila do konca,« je navrgla Robnikova.