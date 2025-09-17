  • Delo d.o.o.
SVETOVNO PRVENSTVO

V košarki nas je Nemčija izločila, v odbojki nas ni. Slovenija gre naprej!

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu premagala nemško s 3:1 v nizih in se uvrstila v osmino finala.
Slovenska reprezentanca do pomembne zmage.  FOTO: Ted Aljibe Afp
Slovenska reprezentanca do pomembne zmage.  FOTO: Ted Aljibe Afp
STA, A. Ka.
 17. 9. 2025 | 17:02
 17. 9. 2025 | 17:25
A+A-

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tretji tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih v Pasayu premagala Nemčijo s 3:1 (21, -17, 29, 22). Slovenski odbojkarji so dosegli drugo zmago v skupini E in z drugim mestom napredovali v osmino finala, v katerem se bodo merili z ZDA.

Slovenske odbojkarje je po prepričljivi zmagi nad Čilom in tesnim porazom proti Bolgariji danes čakala še najpomembnejša tekma v skupinskem delu SP. Današnja zmaga Bolgarije proti Čilu je potrdila pričakovanja, da bo tekma med Slovenijo in Nemčijo odločala še o drugem potniku v osmino finala iz te skupine.

Z neugodno Nemčijo so se Slovenci na uradnih tekmah nazadnje srečali prav na SP. Leta 2022 so jih pred domačimi navijači premagali sprva v skupinskem delu tekmovanja in nato še v osmini finala. Lani je bila slovenska zasedba od nemške boljša še na Wagnerjevem memorialu na Poljskem.

Ni šlo vse gladko

Za varovance italijanskega stratega Fabia Solija danes vse ni šlo gladko. Veliko težav je bilo v drugem nizu, tudi tretji je bil zahteven, a so Slovenci v ključnih trenutkih storili dovolj, da so si priigrali vstopnico za izločilne boje.

V slovenski vrsti je bil danes znova najbolj učinkovit Tonček Štern, ki je vpisal 18 točk, pri Nemcih je bil z 22 točkami najboljši Erik Röhrs.

Bolgari so s tremi zmagami in z osmimi točkami osvojili prvo mesto v skupini in se bodo v osmini finala pomerili s Portugalci, ki so v skupini D osvojili drugo mesto. Slovence v ponedeljek čaka težka naloga, merili se bodo z neporaženimi Američani. V skupini E so Nemci s tremi točkami osvojili tretje mesto, Čilenci pa so bili brez osvojene točke in niza zadnji.

odbojkaSlovenijaNemčijasvetovno prvenstvo
