V Južni Koreji novo poglavje Janjine resnične pravljice

Lani je na domačem knjižnem trgu pod peresom priznanega avtorja Primoža Suhodolčana izšla pravljica z veliko resnice Janja in čudežna roža. Rdeča nit vsebine je izjemna življenjska zgodba najuspešnejše športne plezalke na svetu Janje Garnbret. In Korošica, ki je svoj prvi naslov svetovne prvakinje osvojila pri rosnih sedemnajstih, tudi zdaj, devet let pozneje, potrjuje svojo premoč. Na svetovnem prvenstvu v Seulu je najprej osvojila zlato kolajno v težavnostni disciplini, nato pa za konec tedna še na balvanih.

In četudi se zdi, da 26-letnica z lahkoto pobira lovorike, je bila pot predvsem do te druge v južnokorejski metropoli zelo zahtevna. V polfinalu ji ni šlo namreč vse po željah, takrat je osvojila 3. mesto in se do te mere razjezila zaradi »bednih« napak, kot jih je označila, da je napovedala: »Po tem prvenstvu me balvani ne bodo več videli ...«

Pred Janjo so zdaj zaslužene počitnice. FOTO: Črt Piksi

10 naslovov svetovne prvakinje v športnem plezanju ima zdaj Janja Garnbret.

A ko se je pozneje umirila in veselila ob novem naslovu najboljše na svetu, povrh jubilejnem 10., je javnosti in iz dneva v dan bolj številnim svojim privržencem sporočila: »To sem rekla v tistem adrenalinu posebne jeze, seveda me boste še videli na balvanski tekmi, ni razloga za skrb.«

Pleza z nahrbtnikom

Dejansko pa tudi v finalu nato nikakor ni bilo preprosto, po treh četrtinah napete tekme je bila v vodstvu odlična francoska plezalka Oriane Bertone, napeti živci pa so jo izdali pri zadnjem napadu na vrh. V dveh poskusih ga ni osvojila, na vrsti pa je bila za konec tekem deklet v Seulu naša šampionka.

Nalogo je vnovič opravila vrhunsko, hitro in učinkovito rešila problem v postavitvi, se čvrsto prijela na vrhu in tako kot že tolikokrat prejela huronsko vzklikanje z aplavzom navdušenega občinstva. »Na srečo sem bila že dostikrat v takšnih situacijah, zdaj imam že kar nekaj izkušenj in v bistvu lahko rečem, da sem kar izkušena tekmovalka, s čimer sem res zadovoljna,« je dejala v pogovoru za Val 202, ob namigu glede bremena, ki se mu pač kot vodilna plezalka na svetu zadnjega desetletja seveda ne more izogniti, pa dodala: »Gre za breme, ki ga ves čas nosim s seboj. Se mi zdi, da vseskozi plezam z nahrbtnikom in iz tekme v tekmo je težji, ker me tekmice ves čas lovijo, jaz pa moram biti dva koraka pred vso konkurenco. Nasprotnice lahko samo plezajo, napadajo, prežijo na moje napake in se ne obremenjujejo z ničemer, ker nimajo česa izgubiti.«

V zadnjem desetletju je Korošica prepričljivo najboljša športna plezalka na svetu. FOTO: Slobodan Mišković/PZS

Toda vse te napade petkratna športnica leta v Sloveniji zelo uspešno odbija in tako je tudi v tej posebni poolimpijski sezoni, v kateri je pred prihodom v Južno Korejo tekmovala za svetovni pokal le dvakrat (v Innsbrucku in Kopru), na največji in posledično psihično najbolj zahtevni tekmi ohranila zbranost in sijajno pripravljenost.

Pred svetlolasko so zdaj počitnice, ob njih pa tudi plezanje za svoj užitek v naravnih stenah: »Želim čim več plezati v skali. Imam ogromno projektov v Franciji, Švici, Italiji. Želim biti čim manj na umetni steni, čim manj v plezalnem centru na Verdu in čim več v naravi. Da se tudi glava malo spočije od mesecev treniranja za svetovno prvenstvo.«

Vseskozi plezam z nahrbtnikom in ta je iz tekme v tekmo je težji, ker me tekmice ves čas lovijo.

Zelo lep nastop novinke

Kar v senci njenega jubilejnega naslova št. 10 pa je minil zelo lep nastop naše druge reprezentantke v tem finalu na balvanih, komaj 18-letne Jennifer Buckley. Na koncu je na svojem prvem mundialu v športnem plezanju na tej finalni balvanski tekmi zasedla 5. mesto. Pred njo so bile torej omenjeni Janja Garnbret in Francozinja Oriane Bertone ter bronasta Američanka Melina Constanza in četrtouvrščena Britanka Erin McNeice.

Za konec prvenstva so se na balvanih pomerili še fantje, naš edini nedeljski udeleženec Anže Peharc je zasedel 20. mesto.