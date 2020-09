V Italiji slaba starta razočaranega Gajserja

»Doslej smo imeli precej smole, storil sem tudi preveč napak. Latvijo je treba pozabiti in se osredotočiti na Italijo. V Faenzi sem prvič nastopil v svetovnem prvenstvu leta 2012, na to prizorišče me vežejo lepi spomini. Hočem pokazati, kar znam, želim si dva dobra starta,« je pred šesto dirko sezone za VN Italije povedal svetovni prvak v motokrosističnem razredu MXGP Tim Gajser (Honda).



Želje se mu niso uresničile, obakrat je slabo startal in ponavljal napake iz Latvije. Zlasti v prvi vožnji, ko je bil le osmi. V drugi je bil peti in skupaj šesti. V skupnem seštevku je padel na tretje mesto in ima že velikih 67 točk zaostanka za Jeffreyjem Herlingsom, ki je dobil obe vožnji.



V prvi je po slabem startu Gajser začel šele na 19. mestu in pred njim je bilo veliko dela. Na razriti, trdi in mokri progi Monte Coralli na obronkih Apeninov je počasi ujel ritem, se prebil na šesto mesto in bil blizu vodilnim, a je pozneje storil dve napaki, tudi padel, in se moral sprijazniti z osmim mestom.



Zmagal je Herlings (KTM), ki je izkoristil napako novinca med elito Jorgeja Prada. »Uspel mi je start, imel sem dober ritem in bil potrpežljiv. Izkoristil sem priložnost in zmagal. Veselim se druge vožnje, upam, da bom tudi po njej lahko dal izjavo v eter,« je ob polčasu povedal Herlings, ki je lovil 90. zmago v karieri, s katero bi se izenačil z devetkratnim prvakom Tonijem Cairolijem. Gajser, ki bo v torek dopolnil 24 let, ostaja pri 19. Zadnjo je vpisal 4. avgusta lani v Belgiji.



Tudi v drugi vožnji ni najbolje startal, po prvem krogu je bil šesti, do konca sicer ni storil večje napake, a je pridobil zgolj eno mesto zavoljo nove Pradove napake. Herlings je znova blestel in dosegel jubilejno zmago. Skupni vrstni red za VN Italije: 1. Herlings 50 točk, 2. Seewer 44, 3. Cairoli 40, 4. Febvre 33, 5. Prado 33, 6. Gajser 29.



»Spet sem dobro startal, a Prado in Seewer sta bila močna. Moral sem se boriti do konca. Vse čestitke moštvu, da so mi pripravili izjemen motor,« je po koncu povedal Herlings, ki drvi novemu naslovu prvaka naproti, potem ko ga je lani ustavila poškodba. Gajser je v skupnem seštevku zdaj tretji. Herlings ima 263 točk, Cairoli 203 in Gajser 196. Dobra dirka Pancarja Zelo dobro pa je šlo drugemu slovenskemu predstavniku Janu Pancarju. V razredu MX2 je zasedel osmo mesto, kar je bila njegova najboljša uvrstitev doslej. Osvojil je 13 točk. Tudi v drugi vožnji je 20-letnik vozil zelo dobro, bil je 12. in skupno osmi. Prvič je zmagal Francoz Maxime Renaux, vodilni Tom Vialle pa ima pred Jagom Geertsom le še tri točke prednosti v skupnem seštevku. Pancar je skupaj osvojil kar 22 točk.



V Faenzi blizu Bologne, kjer bi bilo sicer ogromno slovenskih navijačev, če ne bi bilo omejitev zaradi covida-19, bodo skupaj tri dirke, druga že v sredo za VN Faenze in v nedeljo za VN Emilije - Romanje.