V igri le osmi potnik Handanović

Vratar Interja Samir Handanović predstavlja zadnjo možnost za podvig slovenskih nogometašev v tej sezoni evropske lige. Hkrati velja podobno za 36-letnega Ljubljančana: na pladnju ima priložnost za prvo lovoriko v bogati karieri, do katere ga ločijo »le« štiri tekme. Sarmi se ni treba nikomur dokazovati, trikrat so ga izbrali za najboljšega vratarja v Italiji, ob tem ima v lasti več rekordov okrog ubranjenih enajstmetrovk. Slovenski navijači ga pomnijo kot člana enega najboljših rodov, ki je morda prezgodaj dosegel vrhunec na mundialu 2010 v Južni Afriki. Kljub temu goji Handanović visoke cilje, ve, da v nogometu štejejo kolektivne lovorike, te pa močno pogreša, čeprav je leta 2012 majico Udineseja zamenjal za dres slovitega Interja, ki po tradiciji, kupni moči in statusu sodi na italijanski in evropski vrh. Modro-črni milanski klub je le dve leti prej – s trenerjem Josejem Mourinhem – pokoril konkurenco v Uefini ligi prvakov. Handanović se je odtlej povzpel do kapetanskega traku Interja, kar razkriva njegov vpliv v moštvu. Drevišnja tekma z Getafejem bo tudi zanj edinstvena priložnost za nov korak proti lovoriki.



Sezono evropske lige 2019/20 je začelo sedem slovenskih reprezentantov – Roman Bezjak, Benjamin Verbič, Domen Črnigoj, Miha Blažič, Jaka Bijol, Robert Berić in Andraž Šporar –, enajst mesecev pozneje ostaja v igri za finale le »osmi potnik«, ki je jeseni igral v ligi prvakov, toda Barcelona in Borussia sta bili premočni za Inter. Inter se je prebil v 1/16 finala evropske lige kot tretji iz skupine F lige prvakov, nato preskočil Ludogorec, zdaj je pred njim španski izziv. Getafe ni bavbav, gotovo pa je neugoden tekmec. V minuli sezoni španskega prvenstva so prejeli manj golov le Real, Atletico in Sevilla, po številu doseženih golov pa ni bil posebno učinkovit (razlika 43:37 v 38 tekmah). Getafe je med vsemi v Španiji prejel največ rumenih kartonov (131), več zračnih dvobojev pa je dobil le Eibar, kar pomeni, da bi lahko imel Handanović največ dela z lovljenjem visokih žog ob prekinitvah. Zanimivo, tudi v španski ekipi je nogometaš, ki se je podal na tuje iz vrst Domžal, torej kot Handanović: to je 24-letni srbski vezist Nemanja Maksimović, član srbske reprezentance U-19, ki je postala evropski prvak, in selekcije U-20, ki je postala svetovni prvak. Jasno je, kdo je favorit, kdo pa bo v tem dvoboju poskušal pripraviti presenečenje.



»Inter mora vselej meriti najvišje. Razmerje moči pred tekmo ne pomeni prav ničesar, vsi moramo živeti za zmago. Zahtevno sezono serie A smo končali na 2. mestu, toda za nas še ni konec,« je sporočil Handanović. Njegovi soigralci bodo v postavitvi 3-5-2, ki jo neguje trener Antonio Conte – v zadnjih dneh je z različnimi izjavami ogrozil svojo usodo na klopi Interja, bomo videli, kako bo to vplivalo na igralce –, v tem sistemu pripadajo glavne vloge nekdanjim asom Manchester Uniteda. To sta napadalca Romelu Lukaku in Alexis Sanchez ter bočno-krilni igralec Ashley Young.