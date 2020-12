V finalu pokvaril rojstni dan prvaku

Kresale so se iskre

Beli na potezi

So – Carlsen, Skilling Open (finale) 2020. Beli je natančno izračunal dolgo varianto, ki ga je na koncu pripeljala do zmage. Katera je prva poteza?

REŠITEV:

1.Tf1! in po izsiljenem nizu 1…Th8+ 2.Kg1 Th1+ 3.Kf2 Txf1+ 4.Lxf1! Lxc6 5.b5 Ld7 6.a6 je kmet s podporo lovca na diagonali h1-a8 nezaustavljiv na poti v damo.

Američanje zmagovalec prvega turnirja nove spletne serije najboljših šahistov na svetu. V finalu je protipo dveh neodločenih mini dvobojih v svoj prid odločil podaljšano igro v hitropoteznem ritmu in svetovnemu prvaku preprečil novo lovoriko na letošnjih turnirjih na medmrežju. S tem mu je tudi vsaj nekoliko zagrenil njegov 30. rojstni dan, ki ga je praznoval ravno na dan končne odločitve. Na svojih družabnih omrežjih je Carlsen že prej objavil, da je ob tej priložnosti na nerazkriti atraktivni tropski lokaciji, kar je ena od prednosti igranja prek spleta. Norvežan nato po porazu ni iskal nikakršnih izgovorov zaradi morebitne slabše osredotočenosti na igro in je nasprotniku zgolj čestital ter priznal, da sam tokrat preprosto ni igral dovolj dobro. So je že od vsega začetka izločilnih bojev kazal nepopustljivost in zmagoviti značaj, saj se je prvič v zaostanku znašel že po izgubljenem prvem mini dvoboju četrtfinala proti. Izid je najprej izenačil in izsilil podaljšek, napredovanje pa mu je nato prinesel šele remi s črnimi figurami v t. i. zlati partiji. V polfinalu ga je čakal rojak in eden od favoritov turnirja,. Kar sedem od osmih partij dvoboja se je končalo z remijem, z zmago v drugi partiji prvega mini dvoboja pa si je So zagotovil finale.Tudi Carlsen je imel na poti do finalnega dvoboja vse prej kot lahko delo, saj je tako v četrtfinalu proti Nizozemcukot v polfinalu z Rusomzmagal z najmanjšo možno razliko. Predvsem v prvem mini dvoboju finala so se nato dobesedno kresale iskre. Prav vse štiri partije so bile odločene, in čeprav je svetovni prvak dvakrat prešel v vodstvo, jeSo zaostanek obakrat takoj nadomestil. Zaostajal je tudi v drugem mini dvoboju, potem ko je prvo partijo izgubil celo z belimi figurami, a je tekmečevo prednost nato izničil s presenetljivo zmago s črnimi figurami. Odločilna zmaga v prvi partiji podaljškov je nato Američana prvič v finalu popeljala v vodstvo, ki ga je zadržal za končno zmagoslavje. So je tako potrdil in nadgradil svojo dobro formo v zadnjem času, s katero je konec oktobra prišel do svoje druge lovorike na ameriškem prvenstvu. Znanja in občutka za igro mu nikakor ne primanjkuje. Če bo uresničil ves svoj potencial, bi lahko predstavljal resno grožnjo Carlsenovi vladavini.