V finalu konferenčne lige Chelsea proti klubu, ki ni izgubil že 24 let

Olympiakos (2024), West Ham (2023) in Roma (2022) so doslej osvojili konferenčno ligo, ki jo je Uefa ustanovila predvsem zato, da bi tudi klubi iz manj bogatih nogometnih držav, ki so običajno zgodaj izpadli iz kvalifikacij za ligo prvakov in evropsko ligo, imeli več mednarodnih tekem.

Tako so Celjani v njej odigrali kar 20 tekem, Olimpija pa 16. Toda največji kos torte si tudi v tem tretjem tekmovanju na koncu odrežejo predstavniki velikih. Tako bo tudi v tej sezoni. Nocoj (21.00) se bosta v finalu v Vroclavu srečala Chelsea in Real Betis.

Chelsea ima seveda veliko večji pedigre kot Betis, ki je pogosto v senci mestne tekmice Seville, sedemkratne zmagovalke evropske lige. V vitrini ima 117 let stari klub le štiri večje lovorike, španski prvak je bil leta 1935, trikrat je osvojil španski kraljevi pokal (1977, 2005, 2022). Londončani že lep čas sodijo med angleško in evropsko elito. V Angliji so šestkrat osvojili premier league in osemkrat pokal FA, v Evropi so bili dvakrat najboljši v ligi prvakov, dvakrat v evropski ligi in dvakrat v pokalu pokalnih zmagovalcev.

24 let španski klub ni izgubil v finalu evropskega tekmovanja.

Chelsea je očiten favorit (kvota na stavnicah je 1,40 proti 2,75), toda finali imajo svoje zakonitosti, Betis pa svoje adute. Eden od njih je zdaj že 71-letni pretkani trenerski maček Manuel Pellegrini, ki je med drugimi vodil Real Madrid, Manchester City in West Ham in ima veliko več izkušenj kot njegov mlajši tekmec, 45-letni Enzo Maresca.

Tudi na igrišču imajo verdiblancos (zeleno-beli) bolj izkušenega vodjo. Isco pri 33 letih preživlja novo mladost, po dolgotrajni poškodbi se je vrnil januarja in hitro prišel na raven, na kateri je bil v Real Madridu. Njegove predstave – na 22 tekmah la lige je zbral 9 golov in 8 podaj – so španskega selektorja Luisa de la Fuenteja prepričale, da ga je po šestih letih odsotnosti povabil v reprezentanco. Betis je osvojil šesto mesto v Španiji in si zagotovil nastop v evropski ligi ne glede na razplet finala, zato ne bo pod pritiskom, pač pa pred velikim izzivom, prva evropska trofeja bi pomenila prelomnico Andaluzijcem.

Učenec proti učitelju

Chelseajeva ekipa je po Transfermarktu vredna 922 milijonov evrov, Betisova 173. Chelsea ima priložnost postati prvi klub, ki bi osvojil vseh pet Uefinih klubskih tekmovanj, poleg omenjenih ima tudi dva evropska superpokala (1998, 2021). »Govorili so, da smo premladi, da nas je preveč, da nismo dovolj dobri. A smo se vrnili v ligo prvakov in zdaj imamo priložnost dobro sezono spremeniti v odlično. Zmaga v finalu bi bila sporočilo, da je Chelsea nazaj in da zna še vedno osvajati evropske naslove,« je razmišljal Maresca. Zanimivo, Pellegrinija ima za svojega nogometnega očeta. Kot igralec je bil njegov varovanec v Malagi, v West Hamu je bil eden od njegovih pomočnikov.

»Za to, kjer sem, se lahko zahvalim Manuelu. Veliko mu dolgujem.« Čilenec mu je vrnil komplimente: »Pogosto lahko vidiš, kdo od igralcev bo uspel kot trener. Kako vpliva na soigralce in kako dojemljiv je za učenje. Prepričan sem, da bo Enzo postal vpliven trener na globalni ravni.« Še ena zanimivost: Chelsea bo želel prekiniti zelo trdovratno tradicijo. Od sezone 2001/02 so španski klubi nastopili v 23 finalih evropskih tekmovanj in vselej zmagali.