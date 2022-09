Napeta tekma: zmagoviti niz Slovencev prekinjen (FOTO, VIDEO)

Pred slovenskimi košarkarji je danes tretji izziv na letošnjem Eurobasketu v Nemčiji. V dvoboju jih čakajo reprezentanti Bosne in Hercegovine. Slovenija je branjenje evropske krone začela z dvema zmagama, Bosna pa je po uvodnem slavju včeraj izgubila z Nemčijo, kljub porazu pa dokazala, da se lahko enakovredno kosa z vsakim.

Slovenski košarkarji so na parket dvorane Lanxess stopili manj kot 24 ur po tekmi z Madžarsko. Na srečo jim za zmago ni bilo treba preveč garati, tako da je lahko selektor Aleksander Sekulić odpočil nosilce igre. Goran Dragić je na primer igral le dobrih šest minut, Luka Dončić slabih dvajset, malo več priložnosti pa so dobili tisti posamezniki, ki potrebujejo še nekaj tekem, da pridejo v ritem.

Dončić je kmalu po začetku tekme izgubil supergo. FOTO: Thilo Schmuelgen Reuters

Sekulić je tekmo znova začel z naslednjo peterko: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Luka Dončić, Aleksej Nikolić in Mike Tobey. Dončiću je že po nekaj minutah dobesedno sezulo supergo, zagato je hitro rešil in nadaljeval levji boj za prevlado Slovencev. Slovenija je po prvi četrtini vodila 32:26 proti Bosni in Hercegovini. Napeta druga četrtina je postregla s tesnim izzidom. Slovenija po prvem polčasu proti Bosni in Hercegovini vodila 52:49.

V tretji četrtini je BiH znova ujel Slovence do konca tega dela igre (73:72). Na koncu so slovenski košarkarji doživeli prvi poraz na evropskem prvenstvu. Njihov zmagoviti niz so prekinili košarkarji BiH-a, ki se veselijo prve zmage nad Slovenci na uradnih tekmovanjih (93:97).