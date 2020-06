V dvoboju za državni naslov Roglič ugnal Pogačarja (FOTO)

DP v kolesarstvu FOTO: Dejan Javornik

Državni prvak v cestni dirki kolesarjev je postal. V 30. izdaji državnega prvenstva v cestni preizkušnji je kolesar Jumbo Visme po 146 kilometrih v cilj na Ambrož pod Krvavcem pripeljal pred drugim(UAE Emirates) in tretjim(Bahrain-McLaren).Že v prvem krogu je po startu izpod Jenkove lipe v Dvorju ubežna skupina štirih kolesarjev, v kateri so biliint, prišla do največ 3,5 minute prednosti, glavnina pa jih je večino časa nadzirala na nekje dveh minutah.V zadnjem krogu sta na čelu dirke vztrajala le še Tratnik in Čemažar, načrt Bahrain-McLarna, da bi razredčili skupino in spravili v težave favorite, pa se ni izšel. Glavnina je narekovala hud ritem, v zadnjem krogu pa je znižala prednost ubežnikov na vsega 30 sekund.Kot je bilo pričakovati, je kljub prednosti treh ubežnikov glavni spopad najboljših prišel na zadnjem, osemkilometrskem vzponu. Ta je v prvem, strmejšem delu (povprečni naklon 9,7 odstotka) potekal do Raven, drugi, petkilometrski odsek (8 odstotkov) pa do cilja na Ambrož pod Krvavcem.Presenetljivo je prvi popustil, moštveni kolega Pogačarja. Že v prvem delu vzpona proti Ravnam so sami nekaj sekund za ubežnikoma ostali Roglič, Pogačar, Brajkovič ter oba kolesarja Bahrain-McLarna, Matej Mohorič in Domen Novak, ki je branil lanski naslov.Roglič,najboljši kolesar na lestvici Ucija, je prvi napadel, ujel Tratnika in se odpeljal naprej, iz ozadja pa ga je ujel Pogačar. Roglič je v zadnjih 500 metrih ugnal mlajšega konkurenta, s čimer bo letos na dirkah svetovne serije nosil prestižno majico v barvah slovenske trobojnice.